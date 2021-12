Nova Chevrolet S10 chega às lojas em maio

A nova Chevrolet S10 2017 chega ao mercado brasileiro no começo de maio. Com novo visual, mudanças estruturais e itens de conforto e segurança inéditos, a picape ganhou avant-première na Agrishow durante esta semana em Ribeirão Preto (SP),entre 25 e 29 de abril.

A linha 2017 da S10 terá design inspirado na nova geração do Cruze - que agora se expande para todos os veículos da montadora - e as mudanças estão principalmente na parte dianteira. Os faróis estão mais afilados (agora com LEDs diurnos), nova grade dianteira desenhada com a nova identidade global da Chevrolet, além de novos para-choques.

O modelo contará também com a segunda geração do MyLink, com GPS, tela de alta resolução e novas funções, incluindo o Android Auto e o Apple CarPlay. Agora, o computador de bordo ainda possui a função "ECO". A picape também passa a contar com monitor de pressão dos pneus e sistema OnStar.

Mudanças na suspensão e no sistema de direção prometem deixar a picape mais agradável de se dirigir. A oferta de motorizações deve se manter a mesma, com opções de motores 2.4 flex de 147 cv e 24,1 kgfm, 2.5 flex de 206 cv e 27,3 kgfm e 2.8 turbodiesel de 200 cv de potência e 44,9 kgfm de torque.

O lançamento oficial ocorrerá no próximo dia 4 de maio, com cobertura completa de Classiautos.

adblock ativo