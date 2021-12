Nissan Versa e March recebem câmbio CVT

As versões 1.6 16 válvulas dos Nissan March e Versa foram atualizadas com a transmissão automatizada Xtronic CVT. A partir desta semana, o câmbio opcional já passa a ser oferecido nas concessionárias ao custo adicional de R$ 4.800 sobre o valor dos veículos.

A inovação foi anunciado em um evento da marca japonesa, na cidade de Itatiba, interior de São Paulo, na última semana. A transmissão CVT será produzida na China pela Jacto, empresa da Nissan, mas montado em Resende (RJ), onde fica o complexo industrial da marca no Brasil.

O câmbio CVT estará disponível no ano-modelo 2016/2017, nas versões flex 1.6 16V SV e SL para o March, e para as versões 1.6 16V SV, SL e Unique do Nissan Versa. A nova opção, porém, não elimina a versão manual dos câmbios, à exceção do Unique.

Com o upgrade, o segmento de compactos da Nissan se iguala às configurações de modelos superiores da marca, a exemplo do Sentra e do Altima. Assim como os crossovers Qashqai, Juke - ainda não lançados no Brasil - e Murano.

Ao adotar o CVT nos compactos, a intenção da marca é proporcionar aos consumidores mais desempenho, aceleração linear, conforto e, sobretudo, menor consumo de combustível, o que fez os Nissan March e Versa receberem nota "A" em eficiência energética pelo Inmetro.

A TARDE esteve em São Paulo para testar o câmbio variável, quando observou que, como prometido pela marca, a transmissão não promove "trancos" nas trocas de marcha, embora ainda se perceba um ligeiro arranque em situações de baixa velocidade, como ao passar em uma lombada.

A diferença para as tradicionais caixas automáticas é a substituição das engrenagens por duas polias variáveis de tamanho, conforme a velocidade de condução. Conectadas por uma correia metálica, a polia primária (condutora) recebe o torque e a secundária (conduzida) transmite ao diferencial.

Segundo a Nissan, cada polia tem dois cones que se afastam ou se aproximam, diminuindo ou expandindo o canal por onde passa a correia. Desse modo, reduz ou eleva a velocidade do carro, de acordo com as demandas do pedal do acelerador.

Considerada de última geração, a caixa do CVT traz o sistema "Lock Up" com Active Slip Control, para que o torque seja transmitido de forma linear, sem "caça às marchas". Com isso, o câmbio obtém respostas sem alternâncias, pois segura e solta a polia de forma gradual.

O CVT das versões Nissan March e Versa também vem com a função "Overdrive", um botão lateral na alavanca da transmissão, que permite mudar a rotação do motor. Com o dispositivo acionado, a rotação passa a uma maior faixa de giro e melhor resposta na aceleração.

Com a função ativada, é possível percebe que, além de melhor desempenho, o motor altera o desempenho para um modo mais silencioso. É ideal para ultrapassagens, acelerações em subidas, frenagens nas curvas e redução de velocidade pelo freio motor.

Economia

Além de certificado pelo Inmetro, os dois modelos da Nissan também recebem o selo Conpet no quesito economia de combustível para veículos leves, concedido aos modelos que atingem grau máximo em eficiência energética.

À base de etanol, o Nissan March 1.6 16V obteve no programa 7,8km/l na cidade e 9,8km/l na estrada. Abastecido com gasolina, a economia aumenta para 12km/l na cidade e 15km/l na estrada.

Já o Nissan Versa 1.6 16V fez 7,8 km/l na cidade e 10km/l na estrada, quando movido a etanol. Com gasolina, são 12km/l na cidade e 14km/l na estrada.

O gerente de engenharia de produto da Nissan, Ricardo Abe, diz que o câmbio foi desenvolvido pensando na geografia brasileira. "Foi um produto pensado para essas categorias de veículos, pensando, sobretudo, nas configurações locais", afirmou.

Ainda segundo Abe, a maior diferença do CVT para os tradicionais câmbios automáticos é a linearidade. "Na transmissão automática, ocorre o efeito chamado 'caça de marcha', trocas involuntárias e perda de aceleração. Enquanto o CVT é marcado pela linearidade", pontuou.

O presidente da Nissan no Brasil, François Dossa, enfatiza que o novo câmbio eleva as duas versões de veículos a um novo patamar. "Agora, com nosso conceito de mobilidade inteligente, o CVT eleva as duas versões para níveis superiores de compactos no Brasil", finalizou.

O jornalista viajou a convite da Nissan do Brasil

