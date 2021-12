Nissan Versa aposta em tecnologia e conforto

Tradição de boas vendas no mercado brasileiro, o segmento de sedãs compactos está cada vez mais sofisticado. Hoje, nem só o tamanho do porta-malas e o espaço interno para os passageiros (além da confiança na marca) são fatores suficientes para convencer um cliente exigente a escolher um modelo e fechar a compra.

Com o foco nesse consumidor é que a japonesa Nissan resolveu caprichar no Versa, principalmente na versão top Unique - que acaba de ganhar câmbio automático ao estilo CVT no Brasil. O veículo aposta em tecnologia para brigar com concorrentes como o Fiat Grand Siena, Ford New Fiesta e Chevrolet Prisma.

Disponível nas versões 1.0, 1.0 S, 1.6 SV, 1.6 SL e 1.6 Unique, o Versa é vendido a partir de R$ 41.990. A equipe de A TARDE testou a versão 1.6 Unique, com 111 cv, por quase 4 mil quilômetros na cobertura da passagem da Tocha Olímpica pela Bahia e aprovou o sedã de R$ 54.990 em avaliações na estrada e na cidade, como uma boa opção para quem quer ter um veículo para família e não dispensa design, desempenho e tecnologia embarcada.

Segundo veículo da empresa a ser fabricado no país (em Resende, no Rio de Janeiro), o Versa é grande em dimensões, com bom espaço interno (2,6 m de comprimento entre eixos), generoso até se for comparado com carros mais caros. Transporta com folga na cabine cinco passageiros adultos e suas bagagens no amplo porta-malas de 460 litros.

Mas é na parte de mimos que a Nissan aposta alto. O carro sai completo com ar-condicionado digital, travas e retrovisores elétricos, faróis de neblina, air bag duplo, ABS, travamento automático das portas, alarme, sistema de multimídia com tela de 5,8", entrada para MP3 Player/iPod, duas entradas USB, GPS, interação com redes sociais, Google Maps, rodas de liga-leve de 16", volante (o mesmo do Sentra com comandos multimídias), manopla do câmbio, bancos e portas com revestimento em couro e retrovisores com luzes repetidoras da seta.



Embora o renovado visual tenha priorizado um desenho mais esportivo, com estilo mais moderno e agressivo, com a linha de cintura dos vidros laterais alta, frente larga, grandes faróis e grade agressiva, e que agrada ao público mais jovem, o veículo está longe de repetir na pista o que o design sugere. Mesmo assim a versão 1.6 não faz feio na cidade e tem torque suficiente para ultrapassagens seguras na estrada. O câmbio é preciso e as marchas têm relações curtas.

A direção elétrica (item de série) é leve e modula o grau de assistência em função da situação, como manobras de estacionamento ou na condução na estrada (quando fica mais pesada). E embora o carro seja grande (4,492 m), a boa visibilidade aliada à câmera de ré facilita na hora de estacionar. Bancos de couro aliam conforto, mas o acabamento em plástico duro decepciona. Na soma dos prós e contra ainda tem o pequeno tanque de 41 litros na conta que tem como resultado um bom e confortável sedã, com custo-benefício adequado ao mercado.

