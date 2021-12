Nissan Tiida é descontinuado

Chegou o fim de linha para o Nissan Tiida. O carro, que chegou no Brasil há seis anos, em 2007, se despede do mercado nacional e nem consta mais no catálogo da marca. Seu destino já era esperado, já que a produção mexicana foi descontinuada.

A japonesa ainda não anunciou um substituto para o modelo. Como o Tiida era o único representante da Nissan no segmento de hatchs médios no País, a empresa fica, pelo menos temporariamente, sem um veículo para competir com modelos como Chevrolet Cruze, Ford Focus, Fiat Bravo e Volkswagen Golf.

O Tiida era feito a partir de uma união da Nissan com a Renault, montado na mesma plataforma do Clio III - que não chegou ao Brasil.

O hatch já estava sofrendo nas vendas. Segundo dados da Fenabrave, entre janeiro e julho deste ano, o automóvel emplacou 719 unidades, não chegando nem perto do mesmo período de 2012, quando acumulou 6.803 veículos.

adblock ativo