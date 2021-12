Nissan Sentra ianque

O Nissan Sentra vendido nos Estados Unidos tem pouquíssimas diferenças entre a versão vendida no Brasil. Fabricado no México, o sedã oferecido na terra de Donald Trump também não é protagonista do segmento, ficando atrás do Honda Civic e Toyota Corolla, mas à frente do Chevrolet Cruze. Rodamos pouco mais de 1.500 quilômetros a bordo do Sentra SV, que difere do modelo brasileiro pelos seis air bags de série (aqui só temos duas bolsas), pela central multimídia com rádio via satélite e o motor 1.8 de 124 cv, enquanto no Brasil temos o 2.0 Flex de 140 cv e 20 kgfm de torque, ambos com duplo comando de válvulas. Se o leitor acredita que os líderes são melhores, uma volta com o sedã nipo-mexicano pode fazê-lo mudar de ideia.

O silêncio a bordo é superior aos demais sedãs médios

"Trip"

No trecho de 1.500 quilômetros rodados nas amplas freeways norte-americanas, o perfil de rodagem foi basicamente rodoviário com velocidade acima dos 100 km/h. Com trechos planos, explorar o torque linear do carro é simples, com seu câmbio voltado para o conforto e não para a performance.

Na rodovia US1, no arquipélago de Key West, valeu a pena desligar o overdrive para o carro ganhar velocidade rapidamente ao entrar nas avenidas com carros a 80 km/h. Falando nisso, o sistema de piloto automático com controle de distância do carro à frente e alerta de mudança de faixa fazem a diferença, tornando as viagens mais seguras.

Nas condições peculiares de rodagem nos EUA, a média de consumo ficou em 14 km/h na estrada e 12 km/h na cidade, feitas as devidas conversões de medidas.

Tal qual o modelo brasileiro, o Sentra para o mercado norte-americano tem como ponto de destaque o silêncio a bordo, superior aos demais sedãs médios, ainda que a suspensão traseira tenha eixo de torção.

.

A bordo

Com praticamente o mesmo estilo e acabamento de cinco anos atrás, o Sentra ainda não parece datado. Tem linhas agradáveis, se esforça ao combinar acabamento black-piano e elementos cromados, como o americano também gosta, e bom espaço interno na frente e atrás.

.

Como esperado, ajustes dos bancos e coluna com altura regulável cumprem seu papel, mas o melhor é baixar um pouco mais o volante para os mais altos enxergarem as instruções de autonomia na tela central do cockpit.

Para acessar o porta-malas, os bancos 60/40 cumprem seu papel. A multimídia acaba de mudar no Brasil, e nos Estados Unidos ela tem tela de 6,2 polegadas, boa câmera de ré, rádio via satélite Sirius XM e navegação (no modelo que avaliamos, de locação, esse item é retirado).

