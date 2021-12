Nissan produz 10 milhões de carros no México

O México é um país extremamente importante para o Brasil. De lá, sai parte dos modelos que são vendidos no mercado nacional. A japonesa Nissan comemora a produção de 10 milhões de unidades produzidas no México. Destes muitos carros, inclusive de outras marcas que aproveitam o acordo bilateral entre o Brasil e México, estão hoje estacionados em garagens pelo País afora.

Com quase 50 anos no México, a Nissan atingiu a marca de 10 milhões de unidades produzidas justamente com um modelo que vem para o Brasil. Da planta de Aguascalientes, sai o Sentra, sedã médio que registrou o recorde da fabricante japonesa. A unidade 10.000.000 foi um Nissan Sentra SR azul produzido na fábrica Aguascalientes 1. O carro será vendido na concessionária da marca na cidade de Toluca.

No ano passado, a Nissan produziu 871.871 unidades no México, o que representa aumento de 18,47% em relação a 2013. É o maior volume produzido pela Nissan nesse no país da América do Norte desde o início da sua operação. Em 1966, a fabricante japonesa iniciou a operação mexicana com o Datsun Bluebird, na fábrica CIVAC, no estado de Morelos. Esta unidade foi a primeira da companhia a produzir veículos fora do Japão e recentemente celebrou seu 49º aniversário.

Em 1982, a Nissan expandiu as operações para o centro do país ao abrir sua fábrica de motores na cidade de Aguascalientes - dez anos depois era inaugurado o complexo industrial Aguascalientes A1. O primeiro modelo de produção a sair desta planta foi um Nissan Tsubame, exportado para o Japão e, posteriormente, um Nissan Tsuru tanto para o mercado doméstico quanto para exportação.Em 2013 a Nissan celebrou a abertura da fábrica Aguascalientes A2, um benchmark para toda a marca graças às diversas realizações e por ter atingido a capacidade máxima de produção apenas 19 semanas depois de iniciadas as operações, com 613 veículos produzidos por dia.

