Nissan no Brasil cria o “carro do futuro”

A equipe do Estúdio Satélite de Design da Nissan do Brasil investe em tecnologia e planeja trazer pra o Carnaval carioca em 2018 o carro do futuro.

O modelo não terá rodas e funcionará como um drone tripulado com a logomarca que simboliza o enredo da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, que conta com o apoio da junção Renault-Nissan.

A escola de samba apresentará o enredo "Corra que o futuro vem aí". O tema aborda o futuro e a integração da mobilidade com o meio ambiente para melhorar a vida das pessoas.

