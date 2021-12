Nissan mostra a força do GT-R, um ícone das pistas

Ícone das pistas no mundo afora, o japonês GT-R é o suprassumo dos esportivos. O endiabrado Nissan é o modelo atual de série mais cobiçada entre os amantes da velocidade.

Sob capô, traz um propulsor V6 biturbo assinado por engenheiros mestres da marca para gerar 552 cv e torque máximo de 64 kgfm. Tudo isso é empurrado por um câmbio sequencial de seis velocidades com modo automático ou manual - com trocas feitas pelas aletas atrás do volante -, sistema integral nas quatro rodas, além de dispositivos de alta performance para acertar a condução (com modos normal, comfort e R), suspensão da famosa grife Biltein (para ajustes dos amortecedores) e os freios Brembo com discos gigantes.

Ainda não é agora que a Nissan oficializa a importação do GT-R, conhecido no mundo das pistas pelas vitórias marcantes do antecessor Skyline e que bateu recordes como o da pista de Nürburgring (Alemanha), cravando o percurso de pouco mais de 20 km em 7min08. Assim, modelos da Porsche, Mercedes-Benz, Lamborghini e da Ferrari comeram poeira do esportivo nipônico GT-R.

A brincadeira com o endeusado Nissan GT-R ocorreu nesta segunda nos 3.430 metros do circuito do autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, interior paulista. A Nissan garante a alegria dos "pilotos" e oferece versões apimentadas no seu Gran Turismo Racing. Produzido no em Yokohama (Japão), o esportivo é vendido nos EUAstados Unidos nas configurações Premium, a partir de partindo dos US$ 102 mil, Black Edition (US$ 150 mil) e GT-R Nismo, a mais animada com motor que rende 608 cv e 66,5 kgfm de torque.

Usando balaclava e capacete cedidos pela Nissan, fui a pista com o esportivo GT-R na sua versão Premium. Nem dá para perceber que o GT-R dispensa os mimos das versões Black Edition (componentes em fibra de carbono, rodas escuras e bancos Recaro) e GT-R Nismo (motor mais potente e pegada mais esportiva).

O cupê tem uma transmissão de seis velocidades e com sistema de dupla embreagem, favorecendo as trocas rápidas e garantindo as boas respostas do motor dianteiro. O GT-R 2015 atinge o zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. Tem pneus Dunlop SP Sport Maxx GT 600 de 20" com sistema run-flat ultra de alto desempenho (255/40Z, na dianteira, e 285/35Z0, na traseira).

O modelo traz ainda áudio Bose com 11 alto-falantes, dois woofers virados para frente na central traseira do apoio de braços central e streaming de áudio via Bluetooth. A segurança é garantida do motorista e do carona está garantida pelos seis air bags e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e limitadores de carga. Os bancos possuem sistema com aquecimento e o carro oferece ainda sistema de navegação por GPS e um display multifuncional com informações sobre boost do turbo, pressão do óleo do motor, temperatura do óleo da transmissão, distribuição da tração, posição da direção, dos pedais do acelerador e dos freios. Em poucas palavras, é um carro de tirar o fôlego.

*O jornalista viajou a convite da Nissan do Brasil

Nissan mostra a força do GT-R, um ícone das pistas

