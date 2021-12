Nissan March recebe uma estrela para adultos após crash test

O compacto Nissan March, vendido no Brasil desde 2011, recebeu apenas uma estrela para a proteção de ocupante adulto e duas estrelas para crianças no teste de colisão realizado em 2018 pelo Latin NCAP, órgão independente de avaliação da segurança dos veículos vendidos no continente. Pouco mais de 100 mil veículos foram comercializados no país nos últimos sete anos.

Na avaliação, foi a primeira vez que o March sofreu análise do impacto lateral, mesmo teste feito ano passado no Chevrolet Onix, líder de mercado, o que fez a GM ampliar a segurança nas barras de proteção laterais a partir de janeiro deste ano e obter resultados melhores.

Impacto frontal e lateral

Segundo o órgão, a proteção em caso de impacto frontal não é suficiente e foi considerada “Marginal” no caso do crash-test lateral do March.

A falta de Lembrete de Cinto de Segurança (SBR) também foi citada como item que faria a diferença na proteção contra impactos, ainda que o uso do cinto seja obrigatório no Brasil. O March não oferece ancoragens no padrão ISOFIX como equipamento padrão; “portanto, os Sistemas de Retenção Infantil (SRI) foram instalados utilizando os cintos de segurança que mostraram, junto com os SRIs selecionados, proteção limitada para os ocupantes, fato que explica as duas estrelas para a proteção do ocupante infantil.” disse o Latin NCAP.

Nissan explica

A Nissan, responsável pela fabricacao e venda do March no país, explicou que “está comprometida com a segurança de seus clientes. Por isso, cumpre todas as regulamentações de segurança no México e demais países da América Latina, incluindo a oferta de airbags frontais como equipamento padrão para toda a sua linha atual de produtos, entre outros itens.” Disse por meio de nota.

A empresa diz ainda que está “estudando melhorias de segurança para o Nissan March” e que tem um “rigoroso processo de controle de qualidade e somos capazes de detectar e corrigir qualquer problema rapidamente.”

Alerta do órgão

Ao divulgar os resultados, o Latin NCAP frisou a importância das autoridades de cada país promoverem a segurança automotiva: “Os governos deveriam animar e promover a qualificação de estrelas do Latin NCAP para todos os modelos de seus mercados acelerarem a mudança em direção a veículos mais seguros. Os governos deveriam alentar e incentivar aqueles veículos que contém tecnologias de segurança ativa como o ESC e a Frenagem Autônoma de Emergência, visando melhorar os níveis de segurança dos novos veículos vendidos na região e alinhar-se com os requisitos globais”.

Recentemente, a aprovação do Rota 2030 propôs um cronograma mais rígido de instalação de equipamentos de segurança nos carros fabricados no Brasil.

