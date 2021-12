Nissan March ganha série especial Rio 2016

A Nissan, patrocinadora oficial dos jogos Olímpicos no Rio em 2016, quer aproveitar o máximo o evento esportivo no Brasil. A marca anunciou na última terça-feira, 15, o lançamento da série especial March Rio 2016. O modelo começa a ser vendido este mês e terá apenas 1.000 unidades produzidas com body kit diferenciado e emblemas personalizados, por preço a partir de R$ 53.990.

Em 2012, quando anunciou o patrocínio da Olimpíada, a Nissan já havia lançado uma versão especial "tímida" do March. Em 2014, no Salão de São Paulo, um protótipo já estava anunciando o que estava por vir.

Baseado na versão topo-de-linha SL, o March tem vários detalhes externos na cor laranja, incluindo spoilers dianteiro e traseiro e grade frontal - onde há também uma plaqueta identificando a numeração de cada veículo. O teto na cor preta contrasta com as opções de cores prata e branco, sendo que a terceira variação de tonalidade (preta) é monocromática.

A série especial traz de fábrica o Nissan Multi-App, central multimídia completo com tela de 6,2 polegadas sensível ao toque, sistema de navegação por satélite (GPS), leitores de CD e DVD, donwload de aplicativos e sistema operacional Android. O sistema vem de fábrica com 13 aplicativos: Waze, Google Chrome, Google Search, Google Maps, YouTube, Spotify, Deezer, Weather Channel, Trip Advisor, Tunein Radio, Foursquare, Skype e Onde Parar (os que mostram imagens funcionam apenas com o freio de estacionamento acionado).

Sob o capô está o motor 1.6 16V flex de 111 cavalos de potência a 5.600 rpm e 15,1 kgfm a 4.000 rpm, com qualquer um dos combustíveis. O câmbio é manual de 5 marchas

