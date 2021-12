Nissan libera versões do sedã Versa

Um mês depois de lançar o March 2015, a Nissan agora volta sua atenção para a apresentação do New Versa. Com lançamento previsto para os próximos dias 16 e 17 em São Paulo, o sedã está mais equipado e com motor 1.0 de três cilindros, o mesmo do hatch, sendo o segundo modelo da marca japonesa a ganhar produção nacional na fábrica de Resende, Rio de Janeiro.

O New Versa é feito sobre a mesma plataforma do March e também será produzido em cinco versões. O modelo chega disposto a agradar consumidores de todos os gostos. O preço parte dos R$ 41.990.

A versão de entrada chega equipada com o novo queridinho entre os motores, o motor 1.0 flex, de três cilindros e 12 válvulas, capaz de entregar uma potência de 77 cavalos. O sedã compacto terá também a versão 1.0 S, que custará R$ 44.990.

Recheado, o Versa de entrada já vem de série com equipamentos como direção elétrica progressiva, freios ABS, air bag duplo, computador de bordo, ar-condicionado, retrovisores elétricos, vidros dianteiros elétricos, alarme e travas elétricas. Já a opção do Versa com motor 1.6 16V flexfuel terá acabamentos com preços sugeridos de R$ 46.490 (1.6 SV) e R$ 49.990 (1.6 SL).

A versão topo de linha do Versa é a 1.6 Unique que custa R$ 54.990. Entre a lista de itens que compõem a configuração mais cara estão o sistema de multimídia com tela sensível ao toque com 5,8 polegadas, rádio com CD, MP3, entrada USB, bluetooth e navegador por GPS, além do NissanConnect.

