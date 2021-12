Nissan Leaf 100% elétrico chega a América Latina

A Nissan anunciou hoje no evento Nissan Futures, que aconteceu em São Paulo, que o LEAF, carro 100% elétrico mais vendido do mundo, desembarcará em oito mercados da América Latina; Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Uruguai e Porto Rico. O veículo estará à venda a partir do próximo ano fiscal.

A chegada do novo modelo elétrico à América Latina faz parte do compromisso da montadora japonesa de expandir o mercado dos veículos elétricos para todo o mundo sob seu plano de negócios global, o “Nissan M.O.V.E. To 2022”.

"Como líderes globais na eletrificação de veículos e no desenvolvimento da condução autônoma, estamos convencidos de trazer essas inovações ao mundo todo. A introdução do Nissan LEAF na América Latina é um sinal claro do nosso compromisso global com a proteção do meio ambiente e da nossa visão corporativa para continuar melhorando a qualidade de vida das pessoas com veículos cada vez mais integrados à sociedade, através de tecnologias que são limpas, conectadas e inteligentes", comentou José Luis Valls, chairman da Nissan América Latina.

A nova geração do LEAF foi apresentada no Japão em setembro de 2017 e estará disponível em mais de 60 mercados no mundo todo. Já foram comercialidas mais de 300 mil unidades do modelo, desde o seu lançamento em 2010.

adblock ativo