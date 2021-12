Nissan lança segunda geração do elétrico Leaf com autonomia de 400 km

A Nissan lançou a segunda geração elétrico Leaf, concorrente direto do Model 3, da Tesla. Como destaque o modelo tem autonomia de 400 km, maior que os 345 km que o Tesla percorre com a carga completa.

O Leaf é equipado com um motor elétrico de 150 cavalos e torque de 32,6 kgfm. De acordo com a montadora, a bateria pode ser recarregada em 8 horas, mas é possível fazer uma recarga rápida de 80% em apenas 40 minutos.

Uma grande novidade tecnológica no automóvel é o "e-pedal” que é o acelerador com funções de freio. Ou seja, quando o motorista aciona o pedal do acelerador, o carro anda de acordo a pressão exercida. Se o condutor aliviar no pedal a velocidade diminui, e se ele tirar totalmente o pé, o carro para.

Outro recurso que estreia no Leaf é o auxílio de condução Pro Pilot capaz de seguir um veículo que vai a frente em uma estrada, por exemplo. O sistema controla acelerador, freio e volante. Há ainda uma função de estacionamento automático. O ProPILOT Park assume as funções de esterçamento, aceleração, frenagem, troca de marchas e freio de estacionamento, para orientar o veículo dentro de uma vaga de estacionamento.

O carro estará à venda no Japão a partir do dia 2 de outubro e chega ao Estados Unidos, Europa e Canadá no início de 2018. Ainda não há previsão de chegada do veículo ao Brasil.

