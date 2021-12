Nissan lança nova versão da picape Frontier

Com design renovado, chega a nova Nissan Frontier. A picape tem o visual baseado na série especial "10 Anos", mais robusta, que surgiu no fim do ano passado. Aprovado pelos clientes, o modelo teve o para-choque e a grade frontal redesenhados.

Outra mudança é a nomenclatura das versões: a de entrada, que era XE, agora virou S; a intermediária SE passou a ser SV Attack; a LE tornou-se SL. Com a alteração, a Frontier ficou padronizada com outros carros da Nissan, como March e Versa.

O sistema de tração Shift-on-the-Fly foi mantido. Com ele, a tração integral pode ou não ser acionada, através de um botão no painel. Disponível nos modos 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida (indicado para terrenos muito irregulares, arenosos ou lamacentos), o acionamento pode ser feito com o carro em movimento até 80 km/h.

Uma das vantagens da picape 2014 é o pacote de série, que foi melhorado. Todos os modelos contam com airbag e freios com sistema antitravamento ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD).

A versão de entrada já passa a contar com computador de bordo, detalhes prateados nos anéis do painel de instrumentos e botões dos vidros elétricos e acabamentos cromados dos botões do sistema de ar-condicionado, freio de estacionamento, saídas de ar, maçanetas internas, além do sistema keyless de chave.

A SV Attack tem novo rádio 2DIN com CD, MP3 e entradas auxiliar e para cartão SD. Outros destaques são as rodas de liga leve com design diferenciado, farois de neblina e detalhe da parte inferior do para-choque, todos na cor titanium.

A SL AT traz de série rodas de liga leve aro 18, frisos laterais na cor do veículo, volante de couro com novo design, bancos de couro com a identificação das versões estampada, chave inteligente I-Key, câmera de ré e ar-condicionado digital automático de duas zonas.

Confira as versões e os preços da nova Frontier*:

Frontier S 4x2 (R$ 91.990)

Motor 2.5 16V turbodiesel, de 163 cavalos

Airbag duplo frontal

Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD)

Câmbio manual de 6 velocidades

Ar-condicionado manual

Direção hidráulica com ajuste de altura do volante

Computador de bordo com medições de distância percorrida, velocidade média, consumo médio de combustível e tempo de viagem.

Console central dianteiro com tampa, três porta-objetos, dois porta-copos e apoio de braço integrado

Espelhos retrovisores com ajuste elétrico

Travas e vidros com acionamento elétrico nas 4 portas

Chave com telecomando para abertura e fechamento das portas

Limpador do pára-brisa intermitente variável com sensor de velocidade

Desembaçador do vidro traseiro com temporizador

Porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras

Regulagem de altura do banco do motorista

Abertura interna do tanque de combustível

Espelhos retrovisores na cor do veículo

Grade frontal na cor do veículo

Maçanetas externas das portas na cor do veículo

Para-barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras

Para-choques dianteiro na cor do veículo

Para-choques traseiro cromado

Rodas de liga leve aro 16

Tampa da caçamba com chave

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionadores

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos retráteis e central de 2 pontos

Imobilizador do motor

Preparação para áudio com antena, fiação e 4 alto-falantes



Frontier S 4x4 (R$ 100.490)

Todos da versão S 4x2 mais:

Motor 2.5 16V turbodiesel, de 190 cavalos

Sistema de tração Shift on the Fly

Tração 4X4 e reduzida

Frontier SV Attack 4x2 (R$ 98.990)

Todos da versão S mais:

Motor 2.5 16V turbodiesel, de 163 cavalos

Pneus A/T (All Terrain) com escrita na cor branca

Rack de teto com adesivo "FRONTIER"

Rodas de liga leve aro 16 na cor Titanium

Rádio AM/FM/CD com MP3, 4 alto-falantes e entrada auxiliar

Alarme perimétrico

Estribos laterais

Faróis de neblina

Bancos com revestimento em tecido nas cores preto/cinza

Volante de 3 raios revestido em couro

Adesivo " ATTACK"

Espelhos retrovisores na cor Titanium

Farois com máscara negra

Grade frontal na cor Titanium

Maçanetas externas das portas na cor Titanium



Frontier SV Attack 4x4 (R$ 107.990)

Todos da versão SV Attack 4x2 mais:

Motor 2.5 16V turbodiesel, de 190 cavalos

Tração 4X4 e reduzida

Sistema de tração Shift on the Fly

Frontier SL 4x4 AT (R$ 128.590)

Todos da versão SV Attack mais:

Motor 2.5 16V turbodiesel, de 190 cavalos

Transmissão automática de 5 velocidades

Tração 4X4 e reduzida

Sistema de tração Shift on the Fly

Grade frontal cromada

Espelhos retrovisores cromados

Ar-condicionado digital de duas zonas automático

Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio

Chave inteligente presencial (I-Key)

Controle de estabilidade (VDC - Vehicle Dinamic Control)

Rádio AM/FM/CD Player com display 4,3" colorido, função MP3, entrada auxiliar para MP3 player, conector USB no console central e 6 alto-falantes

Controle de áudio no volante

Espelho retrovisor interno eletrocrômico com bússola digital

Espelhos nos para-sois motorista e passageiro com iluminação

Manopla do câmbio com revestimento em couro

Controlador automático de velocidade com comando no volante

Porta-óculos no teto

Regulagem de altura dos faróis

Bancos com revestimento em couro e relevo "FRONTIER"

Sistema de fixação de carga Cargo Channel

* Informações divulgadas pela Nissan no Brasil

adblock ativo