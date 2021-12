Nissan lança Kicks no Brasil

A Nissan, enfim, lançou o crossover Kicks no Brasil. O modelo chega justamente no período dos Jogos Olímpicos Rio 2016 como carro-oficial do maior evento esportivo do mundo. O Kicks ganhou lançamento mundial em São Paulo e chega ao mercado para enfrentar Honda HR-V, Jeep Renegade, Peugeot 2008 e Ford EcoSport.

Produzido no México, o Kicks será também feito em Resende (RJ) a partir do ano que vem. Irá dividir o espaço com dupla de compactos March e Versa. Inicialmente, será ofertado em versão única SL com motor 1.6 flex, de 114 cavalos de potência e torque de 15,5 kgfm, transmissão automática XTronic CVT e pacote cheio de itens. Sai por R$ 89.990 e entrega muito estilo, acabamento acima da média, tração apenas dianteira e um moderno multimídia com GPS integrado e inúmeras funções.

O Kicks destaca-se pelas linhas marcantes na carroceria, com caimento na traseira, um inusitado teto na cor alaranjada em versão especial, rodas de liga leve em dois tons e aro de 17 polegadas. A Nissan quer seu espaço em um dos segmentos mais concorridos do mercado, o de crossovers urbanos. Por isso, ousou tanto no design quanto nos quesitos de segurança, espaço e mimos. Seu porta-malas tem capacidade para 432 litros.

O acabamento do Kicks é um tom a mais em relação ao EcoSport, por exemplo. E fica no meio termo ao ser comparado com HR-V e Renegade. O modelo é um carro bem urbano. Para garantir o conforto, a Nissan investe nos mimos. Inclui controle dinâmico do rolamento da carroceria, câmera 360 graus para manobras de estacionamento), painel de instrumentos digital (com velocímetro analógico), além de ar-condicionado digital e chave inteligente são diferenciais.

A Nissan garante também muita segurança. O Kicks traz ganchos para cadeirinhas infantis (Isofix), freios ABS (antibloantes), seis airbags, controles de estabilidade e de tração, além de sistema de contorno de curvas e rolamento da carroceria, inédito no segmento. O carro vem ainda com piloto automático, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay no moderno multimídia com GPS integrado.

A Nissan aproveita os Jogos no Rio para apresentar a série especial Kicks Rio, com 1.000 unidades de carroceria branca, teto e visual alaranjado, além de emblemas prateados ao longo da lataria). Custa R$ 94.990.

O jornalista viajou a convite da Nissan do Brasil

adblock ativo