Nissan Kicks nacional chega às lojas

O Kicks produzido no complexo industrial da Nissan em Resende (RJ) começa à chegar as lojas da marca. Depois de quase um ano sendo importado do México, o SUV nacional será vendido em três versões: S, SV e SL, essa última topo de linha conta com novos equipamentos e nova cor Vermelho Malbec, completando a gama de cores que tinha apenas preto, branco, cinza e marrom.

O modelo brasileiro tem preço a partir de R$ 70.500, na versão S com câmbio manual de cinco marchas. Esta configuração de entrada vem de série com airbags duplos frontais, ar-condicionado, ISOFIX, freios ABS com EBD, rádio com entrada para MP3 player, USB e bluetooth, rodas de 16 polegadas, entre outros. Na lista de opcionais, o Kicks S oferece controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa (HSA).

Já a versão SV brasileira custa R$ 85.600 e é equipado com câmbio CVT com modo Sport e acrescenta aos itens da versão S a câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio, chave presencial (I-Key), faróis de neblina, para-choques frontal e traseiro na cor do veículo, retrovisores com regulagem elétrica e repetidor de seta, rodas de liga leve aro 17", sensor de estacionamento, central com tela sensível ao toque de 7 polegadas e GPS, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Como opcional, o “Pack Plus”, que inclui acabamento de couro nos bancos com airbags laterais e de cortina.

Para ter a topo de linha SL na garagem, é preciso desembolsar R$ 94.900. Seus novos equipamentos são as maçanetas cromadas, sistema multimídia Nissan “Multi-App”, retrovisores com rebatimento elétrico automático e novas combinações da pintura: Prata com teto preto, Branco com teto preto, Cinza Rust com teto preto e Preto com teto Cinza Grafiti.

Sob o capô, todas as versões têm o motor 1.6 16V flex que rende 114 cv a 5.600 rpm tanto com gasolina como com etanol. O torque é de 15,5 kgfm a 4.000 rpm.

