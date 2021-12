Nissan Kicks mantém essência mesmo nas versões de entrada, que partem de R$ 70.500

Quem analisa friamente os números de vendas do primeiro semestre tende a achar que o Kicks foi mal, já que o SUV da Nissan é apenas o sexto colocado – atrás até mesmo do Ford EcoSport, o último a se atualizar (a renovação do modelo estreará nas próximas semanas).

Mas é bom lembrar que as 12.766 unidades emplacadas até aqui – ante 23.218 do líder Honda HR-V – foram baseadas apenas na versão topo de linha SL, que chegou há um ano e que hoje custa R$ 94.900, e posteriormente na SV Limited, ambas importadas do México.

Agora o Kicks passa a ser fabricado na planta da marca em Resende (RJ), o que de cara tira da frente o obstáculo das cotas: há um limite de exportações entre os dois países para que a isenção de imposto de importação seja válida. Daí a estratégia de pôr no mercado apenas as configurações mais caras, para não gerar uma demanda que não pudesse ser cumprida.

A produção local também leva a mais versões, que devem alavancar as vendas. A S com câmbio manual sai por R$ 70.500, seguida pela S com câmbio CVT (R$ 79.200), SV (R$ 85.600) e SL.

“Considero a planta de Resende um grande divisor de águas da Nissan. Para nós, dentro dessa jornada de três anos, está sendo mais um marco lançar o Kicks nacional”, avalia Marco Silva, presidente da Nissan do Brasil.

Para produzir o modelo, a empresa investiu R$ 750 milhões e contratou 600 funcionários. Segundo Wesley Custódio, diretor de produção, o Kicks já responde por 50% do volume fabricado em Resende, que também faz o hatch March e o sedã Versa.

Impressões

A TARDE AUTOS avaliou o novo Kicks na versão S com câmbio CVT, em um trajeto predominantemente rodoviário, entre a fábrica de Resende e São Paulo – no fim da jornada, o típico trânsito urbano.

Sem equipamentos como a central multimídia, a câmera de ré, o painel multifuncional em TFT de 7 polegadas e 12 funções, os bancos em couro e o ar-condicionado digital, o Kicks perde pontos atraentes da versão topo de linha, mas não a essência.

O que faz do SUV um forte concorrente é o bom espaço interno, o porta-malas de 432 litros, o sistema de ancoragem de cadeirinhas infantis (Isofix), a ergonomia privilegiada. Seu rodar é sólido. O motor 1.6 e o câmbio CVT podem não empolgar, mas são competentes.

E depois de rodar 350 km entre Resende e São Paulo, o Kicks justifica até o nome de tecnologias rebuscadas, como os bancos “Zero Gravity”, que, segundo a marca, são inspirados em estudos da NASA (a agência espacial norte-americana) para reduzir a fadiga do corpo em longas viagens.

Só não explica por que ainda não ganhou controle de velocidade cruzeiro – algo bem mais simples e barato do que bancos espaciais.

