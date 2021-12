Nissan Kicks chega como carro-oficial da Rio 2016

Depois de muito suspense, a Nissan revelou, o novo Kicks, carro oficial das Olimpíadas e Paraolimpíadas, que serão realizados no Rio de Janeiro. O modelo chega para somar no nicho de crossovers da marca, que nos últimos 5 anos cresceu 200% nas vendas no Brasil. O Kicks será o carro do Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, que é patrocinado pela Nissan e sai de Brasília para percorrer as regiões do Brasil.

Para saber detalhes como preço, motorização e versões, a Nissan faz mistérios, já que o lançamento nacioinal será só em julho, um mês antes do início da vendas nacionais do crossover em agosto. Por enquanto, o Kicks chega importado da fábrica da Nissan em Aguascalientes, no México. Posteriormente, o carro será produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. A unidade já produz a dupla March e Versa e ganhou investimento de R$ 750 milhões (US$ 192 milhões) para receber o projeto Kicks,.

Com um design diferenciado, traços marcantes, cor de teto e interior exóticos - laranja - e muita tecnologia, o Kicks Concept, ganhou espaço pela primeira vez no Salão do Automóvel de São Paulo de 2014. Entre as tecnologias oferecidas pelo Nissan Kicks destacam-se o Around View Monitor (monitor com visão 360°) e o Moving Object Detection (detecção de objetos em movimento), que se utilizam de quatro câmeras integradas para exibir uma visão total do carro e alertar ao condutor no caso de qualquer perigo que tenha passado despercebido.

José Luis Valls, presidente da Nissan América Latina, explica que "o fato de o crossover da Nissan ser inspirado na América Latina e, lançado primeiro neste continente, coloca em destaque esta nova geração de consumidores que prezam o design, a versatilidade e tecnologia, o que está totalmente alinhado com a visão de futuro da Nissan", conclui.

A repórter viajou a convite da Nissan do Brasil

