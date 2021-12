Nissan inicia a produção da van elétrica e-NV200

Em cerimônia realizada em Barcelona, na Espanha, o chefe de planejamento da Nissan, Andy Palmer, anunciou a produção da van e-NV200, o segundo modelo 100% elétrico fabricado em série pela empresa. O carro faz parte do plano de expansão da mobilidade com emissão zero de gases poluentes na atmosfera.

Em três versões, carga, passageiros e táxi, o e-NV200 está previsto para chegar ao mercado europeu no mês de junho e vai fazer parte das frotas das cidades de Londres, Nova York e Barcelona. A van será produzida somente na fábrica da marca em Barcelona e exportada para 20 países.

A empresa japonesa é a líder do segmento de elétricos com cerca de 110 mil unidades comercializadas no mundo e investiu 100 milhões de euros para produzir o modelo na Espanha.

