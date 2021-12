Nissan inaugura fábrica em Resende

A Nissan inaugurou, ontem, a nova fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, para a produção de 200 mil veículos e mais 200 mil motores por ano no Brasil. A planta fluminense faz parte do investimento de R$ 2,6 bilhões e irá produzir inicialmente o New March, que atualmente é importado do México, e o propulsor 1.6 16V flexfuel. O chairman e CEO mundial da Aliança Renault Nissan, Carlos Ghosn, aproveitou para destacar que a marca japonesa terá um crescimento de participação no mercado nacional, passando dos atuais 2% - em 2013, foram emplacados 78 mil unidades - para 5% até 2016 no País.

O New March chegará já no começo do mês de junho no mercado brasileiro e irá conviver com o "hatch mexicano", que será vendido como modelo de entrada com o motor 1.0. Da fábrica de Resende, ainda sairá o sedã compacto Versa, feito sob a mesma plataforma do hatch March. Mas há chances também de um outro veículo, como o jipinho Juke para entrar na faixa do Ford EcoSport, Chevrolet Tracker e Renault Duster.

Na presença do governador do Rio de Janeiro, Luís Fernando Pezão, entre outras autoridades, o CEO mundial da Nissan explicou que a fábrica de Resende irá trabalhar em sinergia com a unidade de São José dos Pinhais, compartilhada com a Renault. "Hoje, o Brasil tem a fábrica da Nissan no Rio e a da Renault no Paraná. As duas irão funcionar em um processo de compartilhamento de serviços e componentes. Se for preciso, iremos ter um motor 1.0 vindo da fábrica da Renault para o March produzido em Resende", admitiu.

Ghosn é um otimista diante do cenário atual de retração das vendas de veículos no primeiro trimestre de 2014 no País. "O mercado brasileiro deverá reagir e irá atingir uma nova retomada de crescimento das vendas de carros", acredita.

O Brasil passa por uma situação promissora, especialmente pelos fortes investimentos e pelo aumento da capacidade produtiva das montadoras de veículos. Até o ano de 2017, o setor automotivo irá alocar mais de R$ 50 bilhões para a instalação de mais 8 novas unidades produtivas das fabricantes Fiat, Jaguar/Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Honda e das chinesas JAC Motors e Chery. A nova fábrica em Resende vai produzir novos modelos Nissan com até 80% dos componentes da rede de fornecedores locais. "Começaremos com 60% de componentes nacionais e chegaremos a 80% de nacionalização dos nossos carros até 2016", explicou François Dossa, presidente da Nissan do Brasil.

A marca japonesa iniciou suas atividades no Brasil em 2000 e, agora, com a inauguração do novo complexo automotivo em Resende vai produzir veículos para o mercado interno e para os países da América do Sul (Argentina, Paraguaí, Colômbia, Peru, entre outros). "Esta fábrica funcionará para carros Nissan e estamos abertos para oferecer também componentes para o nosso parceiro Renault", destacou Ghosn, adiantando que a planta começa a operar com 1,8 mil colaboradores diretos e total infra-estrutura - pintura, funilaria e fábrica de motores.

O jornalista viajou a convite da Nissan do Brasil

