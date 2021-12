Nissan Frontier ganha nova versão SE por R$150.990

A Nissan Frontier ganha uma versão mais acessível, a SE. A configuração tem preço sugerido de R$ 150.999 e traz sob o capô o mesmo motor biturbo a diesel de 2,3 litros com 190 cv, acoplado ao câmbio automático de sete marchas e a tração 4×4. No Brasil, a Frontier só era vendida na versão topo de linha LE, de R$ 166.700.

A diferença de R$ 15 mil entre as duas versões é justificada apenas pelo pacote de equipamentos. Entre os itens da LE que foram abolidos na SE estão ar-condicionado automático de duas zonas, bancos do motorista de couro com ajuste elétrico, câmera traseira de manobras, central multimídia de 6,1 polegadas “Mullti-App”, que agrega as funções de rádio, CD player e conectividade Bluetooth, sensor de estacionamento traseiro e faróis automáticos.

Quem comprar a versão SE também poderá desfrutar de alguns itens de segurança e conforto, como: sistema eletrônico de ignição, chave presencial, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador (LSD), volante multifuncional, controle automático de descida, tomada 12V na caçamba, ar-condicional manual e com saída para os bancos traseiros, rádio com CD Player, Bluetooth, entrada USB e auxiliar.

