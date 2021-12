Nissan Feirão Inova Show acontece sexta e sábado em Salvador

A japonesa Nissan promove nesta sexta e sábado, no estacionamento do Hiper Bompreço, o Feirão Inova Show. A ação já ocorreu em várias cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Aracaju, e chega agora a capital baiana com melhores planos de compra e de financiamento dos veículos Nissan.

As revendas GranJapan e Eurovia estão com seus estandes para apresentar grandes ofertas para os modelos March, Versa, Frontier e o novo sedã médio Sentra. De acordo com o gerente de vendas Sérgio Domingos, da Eurovia/Nissan (Iguatemi), a ideia é oferecer modelos como o March com taxa zero no financiamento de 24 meses, com entrada de 60% do valor do veículo. Entre as vantagens, está o emplacaento total na compra de qualquer veículo durante o Feirão Inova Show.

Nos dias do Nissan Feirão Inova Show, os visitantes terão a oportunidade de conhecer carros, como o eletrico Leaf e o esportivo GT-R. Conhecido como integrante do video game Gran Turismo, da Playstation, e do filme Velozes e Furiosos, o Nissan GT-R tem visual endiabrado com carroceria feita de fibra de carbono, na dianteira, alumínio, na parte central, e aço, nos painéis da plataforma.

Sob o capô traz um motor V6 3.8, com sistema biturbo, para respirar 480 cavaços de potência a 6 800 rpm. Montado manualmente na fábrica da Nissan em Yokohama, no Japão, o esportivo tem motor poscionado na posição central-dianteira e a transmissão (câmbio e diferencial) na traseira. É um veículo trabalhado para as pistas. Assim, a Nissan equipa o GT-R com câmbio seqüencial de seis marchas, com modo manual ou automático e suspensão (duplo A na frente e multilink atrás) com três tipos de calibragem (Comfort, Normal e R). Há ainda controle de estabilidade (VDC-R), freios ABS e controle de tração.

adblock ativo