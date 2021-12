Nissan faz parcerias para viabilizar elétricos

A Nissan e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) selaram o avanço de novos desenvolvimentos de veículos híbridos a partir do etanol. Na sexta-feira, 26, montadora e universidade assinaram um contrato de pesquisa do uso do biocombustível como opção para a mobilidade elétrica. O documento foi firmado pelo presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, e o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel.

Serão feitas análises, pesquisas e desenvolvimento de produtos e processos relacionados a tecnologias veiculares e biocombustíveis, além de avaliações das tendências do setor sucroenergético, no Laboratório de Genômica e BioEnergia da Unicamp, reconhecido internacionalmente pela sua experiência em pesquisas com biocombustíveis.

Em vez de “importar” tecnologias, a iniciativa da Nissan é dar preferência a uma matriz energética brasileira, no caso do etanol, regionalizando a viabilidade de um produto elétrico. Desde 2016, a montadora de origem japonesa desenvolve soluções no país e estuda a partir de um protótipo movido por uma célula de combustível de óxido sólido (SOFC), que funciona com energia elétrica gerada por meio da reação eletroquímica do etanol.

Autonomia

Não se trata de um modelo híbrido, como o que a Toyota vai lançar no Corolla. A ideia é que o etanol que entra no sistema produza uma reação química que gera hidrogênio, que por sua vez abastece a célula de combustível e assim gera eletricidade para mover o carro.

A combinação dessa com outras duas tecnologias, o motor e as baterias elétricas que têm como base o conjunto tecnológico do Nissan Leaf, garante ao SOFC autonomia que supera 600 quilômetros.

Os testes feitos no Brasil há dois anos, com um Nissan e-NV200, demonstraram que a tecnologia está apta ao seu uso, com a vantagem de poder contar com o combustível etanol em todo o território nacional. “O acordo firmado com a Unicamp propiciará à Nissan entender a evolução e o futuro do etanol, e assim vamos poder avaliar e desenvolver novos projetos que criarão soluções de mobilidade elétrica no país, dentro da visão de mobilidade inteligente”, explica Marco Silva, presidente da Nissan do Brasil.

Para a universidade, parcerias como essa ajudam a formar profissionais. “Esta parceria é particularmente importante por focar em novos usos para o bioetanol, área em que o Brasil é protagonista e que pode assegurar vantagens competitivas para o país na busca pelo desenvolvimento sustentável”, avalia o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel.

Esta não é a primeira parceria da Nissan no Brasil. Em 2018, a montadora assinou um memorando com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para estudar soluções para o futuro das baterias usadas de veículos elétricos, com demonstrações durante o Salão do Automóvel, em São Paulo. A Nissan e a UFSC demonstraram uma das possibilidades de uso das baterias de segunda vida no Leaf. Os conjuntos foram utilizados no fornecimento de energia para iluminar uma área do estande da Nissan.

Naquele mesmo evento a Nissan firmou parceria com a Enel X para promover em conjunto atividades para o desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica no país.

Em fevereiro passado, foram firmadas parcerias com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação para desenvolver carregadores bidirecionais para veículos elétricos. Esses carregadores criam um novo ecossistema fazendo com que os carros funcionem como uma solução para compartilhamento de energia com a casa do consumidor, edifícios comerciais e a rede.

Os pesquisadores estão utilizando o Nissan Leaf para estudar também o impacto desses carregamentos na rede elétrica brasileira. O modelo é o ideal para a pesquisa e desenvolvimento dessas novas tecnologias porque é capaz de devolver energia para a rede por meio do sistema Vehicle-to-Grid (V2G), que o torna uma espécie de “bateria sobre rodas”.

Em paralelo, a Nissan está com um programa de pré-venda do Leaf, seu carro 100% elétrico já vendido em outros países do mundo. A nova geração está mais potente (gera 150 cv) e com maior autonomia, cerca de 400 km. O preço sugerido é de R$ 178.400.

adblock ativo