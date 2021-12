Nissan apresenta van 100% elétrica

A Nissan levou para o 64º Salão Internacional de Veículos Comerciais, que acontece até amanhã (27) em Hanover, Alemanha, a van e-NV200 Concept, um carro-conceito 100% elétrico. Ele foi decorado com os logos da Nissan e da FedEx, que se juntaram para buscar soluções na redução de emissões de gás poluente.

A e-NV200 promete ser espaçosa e com alta capacidade de carga. Ela é o segundo automóvel 100% elétrico a ser produzido pela Nissan, que tem a meta de que o número chegue a quatro veículos.

A van é equipada com o conjunto mecânico do LEAF, que possui o silêncio, a maciez no funcionamento e o desempenho parecidos ao de um motor V6. Para recarregar a bateria, são duas opções. Para encher 100% da carga em até 8 horas, pode-se usar o carregador caseiro. Já para carregar 80% da capacidade em até 30 minutos, pode ser utilizado o carregamento rápido (Quick Charger).

O modelo está sendo testado desde dezembro de 2011 em Londres (Inglaterra) e, desde julho de 2012, em Yokohama (Japão). As empresas querem agora levar a van para os Estados Unidos e Cingapura.

Táxi

A comissão de Táxis e Limosines de Nova York aprovou a van NV200 como táxi oficial, a ser utilizado a partir de outubro de 2013. A Nissan irá fornecer 13 mil unidades do veículo para a frota da cidade.

O NV200 táxi terá um motor 2.0 de quatro cilindros, com garantia de 150 mil milhas. Ele também vai ser equipado com airbags de cortina para motorista e passageiros do banco traseiro e para os ocupantes da fileira do meio, controles de tração e estabilidade e portas de correr que evitam que pessoas, motociclistas ou outros carros sejam atingidos quando forem abertas.

Também possui espaço para até quarto pessoas, portas laterais corrediças com apoio de pé e alça que facilitam a entrada e saída, teto transparente, controle do ar-condicionado independente para os ocupantes do banco traseiro, teto com forro de carbono para neutralizar odores internos, estação de carregamento móvel, incluindo uma tomada de 12 Volts e duas entradas USB, além de piso traseiro plano para maior conforto dos passageiros.

