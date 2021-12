New Tucson chega com novo visual e motor turbo

O New Tucson 2017 é um dos destaques da Hyundai. Agora, o utilitário voltou a ser global, usando o nome Tucson pelo mundo afora. No Brasil, o novo Tucson vai conviver com as carrocerias do antigo Tucson e do ix35, ambos montados em Anápolis, Goiás. O SUV vem com motor turbo 1.6 T-GDI, de injeção direta de combustível, gerando 177 cv a 5.500 rpm e 27 kgf.m de torque, auxiliado pela transmissão Dual Clutch de sete velocidades. A velocidade é limitada em 201 km/h.

O modelo tem duas opções de modo de condução, Normal e Sport, transmissão de dupla embreagem e há câmera de ré e sistema de auxílio de partida em rampa. O novo Tucson está maior, mais moderno e cheio de itens. A Hyundai caprichou e oferece central de multimídia, GPS e controle de velocidade em descidas e uma tampa elétrica do porta-malas.

No Brasil, o New Tucson tem duas versões de acabamento (GL e GLS), com preços a partir de R$ 138.900.

adblock ativo