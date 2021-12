New March traz sistema de conectividade moderna

Importado inicialmente do México, o hatch March começa a sair agora de Resende, nova fábrica da japonesa Nissan no Brasil. Se há uma palavra para definir o New March nacional, esta é conectividade. Seguindo os rumos da modernidade ofertada no carros atuais, a Nissan apresenta o New March em seis versões com a opção dos motores de quatro cilindros 1.0 e 1.6, ambos flex, e preços entre R$ 32.990 e R$ R$ 42.990.

A grande novidade é o sistema Nissan Connect, plataforma de conectividade que possibilita acessar as redes sociais (Facebook e Google), fazendo "check-in" ou usar o GPS do carro para definir seu destino. O funcionamento é simples: após a compra da versão do New March equipada com o NissanConnect (1.6 SL), o proprietário se cadastra e registra o veículo no sistema, além de baixar o aplicativo em um smartphone com os sistemas operacionais Android ou iOS. A partir disso, é possível interagir com os aplicativos mais populares.



Opções

A Nissan já vai oferecer o New March a partir do dia 26 deste mês em toda a rede de revendedores no País. O hatch compacto chega para brigar no concorrido segmento dominado há décadas pelo Volkswagen Gol. O modelo nacionalizado do March ganhou nota máxima nos motores 1.0 e 1.6 no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), do Inmetro. Pelo Inmetro, o Nissan New March é o compacto mais econômico do mercado brasileiro.

Produzido no Complexo Industrial de Resende, o New March é ofertado nas versões 1.0 Conforto (R$ 32.990), 1.0 S (R$ 34.490), 1.0 SV (R$ 36.990), 1.6 S (R$ 37.490), 1.6 SV (R$ 39.990) e 1.6 SL(R$ 42.990).

O modelo de entrada do New March traz o motor 1.0 16V, de 74 cavalos a 5.850 rpm e torque de 10 kgfm. Já o motor HR 1.6 16V é produzido no Complexo Industrial da marca em Resende (RJ). Com 1.598 cm³, desenvolve 111 cavalos de potência a 5.600 rpm, com qualquer um dos combustíveis, e faz o Nissan New March sair da imobilidade aos 100 km/h em 9,88 segundos (gasolina) e 9,49 segundos (etanol).

Entre os itens, a Nissan surpreende com a dupla ar-condicionado e direção elétrica já de série na versão Conforto 1.0. Traz ainda duplo airbag, freios ABS com EBD e assistência de frenagem, banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo com função de consumo instantâneo, conta-giros e velocímetro com acabamento em prata, desembaçador do vidro traseiro e para-sol com espelho para motorista e passageiro. Há também rodas de aço aro 14 com pneus 165/70 R14 e calotas, tampa de combustível com abertura interna e volante de três raios com regulagem de altura.

