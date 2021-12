New Fiesta sedã chega por R$ 49.990 no Brasil

Depois de lançar o New Fiesta hatch nacional, a Ford apresenta sua versão sedã no Brasil. Chega este mês para brigar com modelos como o Voyage, Prisma, Etios e o novo queridinho, o HB20S, a versão sedã da Hyundai.

A fabricante americana apresentou o New Fiesta sedã 2014 em Campos do Jordão, São Paulo. O modelo parte dos R$ 49.990 com câmbio manual de cinco amrchas e motor Sigma 1.6 16V TiVCT, produzido em alumínio e com duplo comando de válvulas variável e independente. Gera 130/125 cv com etanol e gasolina, e usa tecnologia flex de última geração e o sistema de partida a frio "Ford Easy-Start" , dispensando o tradicional "tanquinho" de gasolina. Na versão com a moderna transmissão Powershift, de dupla embreagem, custa a partir de R$53.640.

De série, o New Fiesta sedã SE já vem com direção elétrica, vidros elétricos com abertura e fechamento global, freio ABS, duplo airbag, sistema AdvanceTrac com controle eletrônico de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa, ar-condicionado digital e sistema SYNC com comandos de voz em português.

O modelo mais caro, o Titanium, incorpora uma série de equipamentos como 7 airbags, bancos e volante em couro, rodas de liga leve de 16 polegadas, controle automático de velocidade, sensor de estacionamento traseiro, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, espelho retrovisor interno eletrocrômico e pacote de acabamento Titanium (painel central em "black piano" e grade dianteira cromada). Ele chega com preço de R$55.340, com câmbio manual, e de R$58.990 na versão PowerShift.

adblock ativo