New Fiesta nacional fica mais barato e atraente

O New Fiesta já está estreando seu visual Aston Martin, assim como o irmão premium Fusion. Ex-mexicano e agora brasileiro, o carro é o hatch global da marca, produzido em São Bernardo do Campo (SP), além de países como México, Alemanha, Índia, Vietnã, Tailândia e em duas instalações na China.

O hatch tem seis versões disponíveis: com motor 1.5 DOHC 16V Flex, há os modelos S (R$ 38.990) e SE (R$ 42.490), que desenvolvem 111 cavalos de potência máxima, com etanol. Já com bloco 1.6 16V TiVCT Flex, que gera 130 cavalos, também com etanol, o New Fiesta nacional é vendido nas configurações SE (R$ 45.490), SE Powershift (R$ 48.990, com câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas), Titanium (R$ 51.490) e topo da gama Titanium Powershift (R$ 54.990).

O New Fiesta é equipado de série com direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros, travas e retrovisores elétricos; sistema de som e conectividade My Connection, ABS com EBD e air bag duplo.

Impressões

Classiautos testou a versão do New Fiesta 1.6 Titanium, com transmissão manual de cinco marchas. A grade dianteira, cromada e em formato trapezoidal, chama a atenção. No bom pacote de equipamentos, traz rodas de liga leve 16", bancos e volante em couro, controle automático de velocidade, sensores de estacionamento e de chuva e acendimento automático dos faróis.

Outro item incluído, o espelho retrovisor interno eletrocrômico, promete compensar automaticamente a falta ou excesso de luminosidade, principalmente dos faróis dos carros de trás. Contudo, durante a noite e em vias mal iluminadas, o espelho pode escurecer demais e o motorista acaba perdendo a visão do que está atrás. Esta situação aconteceu tanto na Bonocô quanto no Vale do Canela.

Uma tecnologia que agrada é o sistema multimídia SYNC, disponível para as versões 1.6, com tela de 3,5", entrada auxiliar e USB para MP3 players e iPod, conexão bluetooth e leitor de CD. Os comandos no volante possibilitam o controle do som do carro sem tirar as mãos do volante. Há também os comandos de voz em português, que facilitam ao motorista fazer e atender a chamadas, além de ouvir e enviar mensagens de texto.

Quanto à segurança, o New Fiesta Titanium possui sete air bags (2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e um de joelho) e freios ABS com EBD. Destaque também para o sistema AdvanceTrac, formado pelo controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (TCS) e o assistente de partida em rampa (HLA). Em frenagens bruscas, as luzes de emergência se acendem automaticamente.

adblock ativo