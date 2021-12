New Fiesta ganha motor 1.0 EcoBoost de três cilindros

Os novos motores de três cilindros são apostas das montadoras não só por serem mais leves, mas mais eficientes. Mesmo menores que os 4 cilindros, eles conseguem desempenho semelhante pelo emprego de tecnologias modernas, entre elas o turbo. Para engrossar a lista de modelos com motor tricilindricos a Ford traz o New Fiesta 2017 com propulsor 1.0 EcoBoost turbo, o mais potente da categoria no Brasil, que rende 125 cv a 6.000 rpm e torque máximo de 17,3 kgfm a 1.400 rpm, só gasolina. A nova motorização supera os 105 cv do Volkswagen Up! TSI e do Hyundai HB20 Turbo, ambos flex, mas chega apenas na versão topo de linha do Fiesta, rebatizada de Titanium Plus.

O compacto premium não mudou estéticamente e continua equipado com os mesmo itens da versão anterior: 7 airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), sistema de partida sem chave Ford Power, chave com sensor de presença, bancos de couro, faróis cromados, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, espelho retrovisor eletrocrômico e piloto automático. O interior tem acabamento na cor black piano.

O grande desafio da Ford é justificar o valor salgado de R$ 71.990 para o modelo. Para isso, a montadora investe no diferencial que o motor EcoBoost (importado da Romênia) oferece. O conjunto tricilíndrico é um dos mais modernos à venda no País, trazendo bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio, injeção direta de combustível, coletor de escape integrado ao cabeçote, resfriamento dos pistões, duplo comando variável de válvulas e correia banhada a óleo.

Em resumo, todas essas tecnologias fazem com que o novo motor tenha ótimo desempenho e redução do consumo de combustível. Segunda dados da Ford o New Fiesta 1.0 faz 12,2 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada e o modelo ganhou nota A e Selo Conpet do Inmetro, órgão que classifica os motores quanto à eficiência energética no Brasil. A transmissão é automatizada de dupla embreagem Powershift de seis marchas, com opção de trocas sequenciais.

"No mundo, 80% das vendas da Ford são de Ecoboost", destaca o gerente de produto da Ford, Fernando Pfeiffer. Segundo ele, a tendência no mercado brasileiro é que a tecnologia equipe cada vez mais modelos da marca.

Além do EcoBoost, o New Fiesta 2017 oferece ainda o motor 1.6 Sigma (sem turbo), de 4 cilindros e 128 cv, na versão Titanium Plus por R$ 70.690 e nas outras configurações que completam a família: SE (R$51.990) e SEL (58.790 manual e R$ 64.990 automático).

O compacto já tem pré-venda e estará disponível a todos a partir de segunda quinzena de julho.

*A repórter viajou a convite da Ford do Brasil

