New Fiesta entra na lista do recall no Brasil

No meio das grandes notícias do Salão do Automóvel de SP 2012, chega uma não tão boa para os donos do New Fiesta no Brasil. A Ford soltou um comunicação de recall de 27 mil unidades do New Fiesta que circulam no País. De acordo com o comunicado, os carros, modelos 2011, 2012 e 2013, estão com possibilidade de um defeito no sistema de airbags. A falha pode aumentar o risco de lesões em caso de acidentes.

Os proprietário de New Fiesta - com numeração BM100380 a BM240215 (2011), CM100027 a CM211821 (2012) e DM100027 a DM139548 (2013) - devem procurar uma revenda autorizada Ford em todo o País para a verificação do sistema de airbag duplo e troca gratuita do componente.

Ainda segundo o comunicado, o airbag de um dos passageiros do banco traseiro pode não ser acionado por problemas de falha no sensor. Maiores informações pelo 0800-703 3673.

