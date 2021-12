New Fiesta Ecoboost tem turbo forte

A Ford turbinou o motor 1.0 de três cilindros no New Fiesta. Da família Ecoboost, o propulsor gera bons 125 cavalos e 17,3 kgfm de torque já a 1.400 giros para mostrar que potência pode ser alinhada à eficiência energética. Baseado na versão Titanium, o New Fiesta Ecoboost é um hatch "turbinado" no preço – R$ 72 mil.

O New Fiesta EcoBoost briga com o Hyundai HB20 turbo, com potência menor de 105 cv. No caso do Ford, o hatch ganha mudanças no motor tricilíndrico, com bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio, injeção direta de combustível, coletor de escape integrado ao cabeçote, resfriamento dos pistões, duplo comando variável de válvulas e correia banhada a óleo. Isso tudo para melhorar a relação potência e ficiência energética.

Com base no computador de bordo, A TARDE Autos registrou média de consumo de 10,5 km/litro (gasolina), auxiliado pela transmissão automatizada Powershift de seis velocidades e de dupla embreagem, com opção de trocas sequenciais na alavanca.

O Ford New Fiesta turbo é um hatch completo. De fábrica, traz equipamentos como sete air bags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), sistema de partida sem chave Ford Power, chave com sensor de presença, bancos de couro, faróis cromados, rodas de liga-leve de 16", sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, espelho retrovisor eletrocrômico e piloto automático.

