New Azera chega com visual renovado

Com visual renovado, o New Azera já está disponível nas concessionárias da Hyundai. O sedã sul-coreano tem preço sugerido de R$ 144 mil e é oferecido nas cores branco, prata e preto. Além das mudanças externas, o modelo conta com novos itens tecnologicos que fazem o carro bater 8,7 de 0 a 100 km/h.

Sob o capô, o New Azera vem equipado com motor Lambda II 3 .0 l DOHC V6, 24 válvulas e MPI. O propulsor apresenta construção totalmente em alumínio, quatro válvulas por cilindro, jatos de óleo para resfriamento dos pistões, corrente de sincronismo roletada e válvulas com dupla variação contínua de abertura (Dual Continuously Variable Valve Timing - D-CVVT), para uma distribuição mais ampla de potência (250 cv).

Importado com exclusividade pela CAOA, o sedã de luxo chega apenas na versão top de linha. Por fora o modelo ganhou 10 centímetros a mais de comprimento, oferecendo maior conforto aos passageiros. No quesito segurança, a Hyundai recheou o Azera com nove airbags, incluindo bolsas laterais para a segunda fileira de assentos e de joelho para o motorista.

O New Azera contará também com novo painel multimídia, faróis de xenônio, rodas 18", teto solar panorâmico, bancos dianteiros e volante com aquecimento, regulagem elétrica e memória para duas pessoas, cortina manual nos vidros laterais da segunda fileira e cortina automática retrátil no vidro traseiro.

O câmbio é automático de seis marchas, que conta também com controle manual SHIFTRONIC. O modo econômico ativo (Active Eco Mode) ajuda na economia de combustível, baixando em 5% o consumo.

