Neo 125 chega por R$ 7.990

Projetada para o uso urbano, a nova Yamaha Neo 125 sente-se à vontade entre muitos carros, trânsito pesado, pouco espaço e a correria do dia a dia. Para provar isso, a marca lançou o veículo (uma mistura de cub e scooter), em um test ride no meio da confusão do tráfego de São Paulo (SP), e a motocicleta deu conta da tarefa com

sobras.

Leve (somente 96 kg, a mais leve da categoria), a Neo 125 é bem fina (670 mm de largura). Teve ainda o entre-eixos encurtado em relação à antiga versão (descontinuada em 2012), o que, aliado ao motor 125 cc SOHC (com tecnologia DiaSil) gasolina, de duas válvulas, com injeção eletrônica e arrefecimento a ar, que gera 9,8 cv de potência e câmbio automático CVC, melhorou ainda mais a ciclística e o desempenho entre os outros veículos na cidade.

A Neo arranca com facilidade na frente dos carros e alcança 100 km/h sem esforço ou vibração excessiva. Tem boa posição para pilotagem (mesmo para mulheres com salto) e ainda é confortável com um grande banco para duas pessoas e no máximo 155 kg de carga.

A questão segurança fica evidenciada no sistema de freios UBS, que divide a força entre as rodas dianteira e traseira na proporção 30/70% e mantém a moto sempre equilibrada.

A boa altura em relação ao solo também ajuda contra imperfeições do solo sem atrapalhar no centro de equilíbrio da motocicleta.

Em resumo, a Neo 125 anda bem, é ágil, não fica presa em engarrafamentos, é fácil de pilotar (ideal para iniciantes ou gente sem experiência, pela facilidade do uso do câmbio automático) e ainda é econômica, tanto no preço de R$ 7.990 (mais frete) quanto no posto de gasolina, com a promessa de fazer até 40 km/l.

Um defeito está no baú sob o banco, com 14 l de capacidade e que comporta só um capacete aberto tipo jet. A expectativa da marca é a de vender entre 700 e 800 unidades por mês da nova moto no país e brigar de frente com a Honda Bis (R$ 8.790) e a Suzuki Burgman 125 (R$ 9.490). Para isso traz design agressivo e moderno, faróis em LED, rodas 14" (dianteira 80/80 e traseira 80/90), função ECO (auxilia na condução mais econômica), gancho para bolsa e dois ganchos para capacete, alça na garupa, descanso lateral auto stop (desliga a scooter ao ser armado) e chave bloqueadora.

Sai nas cores vermelha, cinza e branca e chega às lojas na segunda quinzena de outubro.

*O jornalista viajou a convite da Yamaha do Brasil

