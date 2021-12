Natura tem dois elétricos Kangoo ZE na sua frota

A cadeia automotiva tem sistemistas fortes no Brasil. Um deles é a Federal-Mogul, uma das maiores fabricantes mundiais de autopeças. A empresa anunciou a compra das instalações da Honeywell Friction Materials, tradicional produtora de componentes de freios (pastilhas, lonas, sapatas e fluidos) das marcas Jurid e Bendix.

A Federal-Mogul já iniciou suas operações em julho e pretende a ampliar a atuação nos mercados do Brasil e de toda a América do Sul. O engenheiro mecânico José Roberto Alves, experiente profissional do segmento de autopeças, assumiu a direção-geral da divisão Motorparts no Brasil, unidade da empresa responsável pelo segmento de componentes de freio, para garantir melhores parcerias. Segundo Alves, os planos são fortalecer o abastecimento às linhas de montagem das fábricas de veículos e garantir uma atuação mais próxima no segmento de reposição.

Com sede em Southfield, Michigan, Estados Unidos, a Federal-Mogul é fornecedora global de componentes, módulos, sistemas e subsistemas para veículos. Fundada em 1899, possui mais de 100 fábricas e 25 centros de distribuição em todo o mundo e um contingente superior a 50 mil empregados.



Elétricos da Renault na Bahia



De forma inédita, o Grupo TPC e a Natura já usam dois carros elétricos na sua frota de entregas. Na semana passada, a Renault entregou dois Kangoo ZE, modelos com propulsor 100% elétrico e, portanto, de emissão zero de poluentes no meio ambiente. A entrega dos dois carros elétricos foi realizado em Salvador na abertura do II Fórum Nordeste Logística.



Os dois Kangoo ZE estão sendo usados na frota do Grupo TPC, um dos maiores operadores logísticos do Brasil. Um dos veículos será destinado às entregas de produtos da indústria de cosméticos Natura. O Kangoo Z.E. é o primeiro furgão 100% elétrico. Tem motor de combustão interna, que gera 60 cavalos e 23,1 kgfm. Sua autonomia é de 170 km. Além disso, o elétrico da Renault irá realizar cerca de 70 entregas diárias na região metropolitana de Salvador. Um posto de abastecimento energético será instalado no Centro de Distribuição do Grupo TPC, no município de Simões Filho.

