Não esqueça da revisão pós-férias

É muito comum antes de pegar a estrada para curtir as férias levar o carro para a oficina e fazer uma boa revisão. Porém, depois de retornar das viagens, é importante também tomar alguns cuidados após rodar muitos quilômetros. Más condições das estradas, maresia, areia ou lama podem desgastar o carro que deve passar por um checape completo antes de voltar a encarar a rotina.

Um dos serviços mais importantes é a revisão completa do automóvel. Além de fazer o alinhamento e o balanceamento, a manutenção inclui a checagem de itens cruciais para o bom funcionamento do carro. Fernando Carvalho, líder do Centro Automotivo Ancar, explica que cerca de 35 itens são checados – as condições dos pneus, cabos de vela, fluido de freio, bateria, óleo do motor e parte elétrica em geral. "Também deve-se checar a água do radiador, tanto para a rodagem na estrada quanto na cidade. E para evitar o superaquecimento do motor é fundamental que o sistema de arrefecimento esteja em dia", explica.

De acordo com Fernando, terrenos irregulares mexem com a estrutura do carro e podem ocasionar um desalinhamento por conta da falta de estabilidade. "Essa situação pode danificar principalmente os pneus e também a suspensão do veículo, especialmente se não foi realizada uma revisão antes da viagem", justifica.

Seguir todas essas orientações e cuidados não é utopia. Exemplo disso é o técnico de serviços Ednaldo Santana, 34, que sempre aproveita o período de férias para viajar com seu carro, um Fiat Gran Siena 2016. De novembro do ano passado a fevereiro, ele e sua esposa rodaram mais de 12 mil quilômetros, passando por Sergipe, Maceió e o sul da Bahia. "Devido às más condições das estradas em algumas regiões, a revisão pós-festas é importante para detectar previamente danos que podem se agravar, como folgas, vazamentos e outros", revela Ednaldo.

No centro automotivo Auto Bahia e na AutoCenter, a revisão dura cerca de duas horas e custa em média de R$ 200 a R$ 300. Já na Ancar o serviço de revisão fica por R$ 155 e dura cerca de três horas, o alinhamento e o balanceamento são à parte, com preço a partir de R$ 95.

A mesma recomendação vale para o carro que ficou muito tempo parado na garagem de casa. É importante observar o chão do local onde o veículo fica estacionado para identificar eventuais vazamentos de água ou óleo. "Os líquidos (inclusive o combustível), aliás, envelhecem e podem prejudicar o bom funcionamento do veículo", alerta o mecânico Leonardo Ferrão, da Ferrão Auto Center.

8 dicas para garantir o bom funcionamento do veículo:

• Verifique os pneus; eles podem ter sofrido um desgaste maior e talvez seja a hora de trocar. A troca é recomendada quando a altura da banda de rodagem chega a 1,6 mm, mas com 2 mm já fica comprometida a aderência e aumenta o risco de aquaplanagem. Vale ressaltar que o estepe também deve estar sempre calibrado.

• A suspensão pode ter sido prejudicada pelos buracos da estrada, e os freios, em região de serras, também podem ter sido muito exigidos.

• Carros que circularam pelo litoral ou enfrentaram poeira e lama precisam de uma boa lavagem. De preferência, lave o veículo com água corrente e sabão ou xampu neutro e evite usar detergente ou sabão em pó. Procure lavar o veículo na sombra e evite fazer o serviço quando a carroceria ainda está muito quente.

• Já com os freios é exigido uma atenção especial. Quando for ao mecânico, peça para verificar os discos, pastilhas, tambores e fluido. Caso haja vazamentos, é sinal de algum defeito no sistema.

• Cuidado com a bateria, pois o calor acelera sua degradação. Sendo assim, é fundamental testá-la.

• Não deixe de conferir o estado das lâmpadas, que, com baixo custo e sendo fáceis de trocar, são extremamente significativas para a segurança, principalmente no uso à noite.

• A fiação elétrica também deve ser inspecionada, pois a maresia pode oxidar a bateria e os conectores do sistema de injeção, causando falhas no motor.

• Nos carros com ar-condicionado, a limpeza do filtro de cabine protege também a saúde dos ocupantes. Se estiver entupido, diminui a ventilação e permite a entrada de fuligem no interior do veículo

