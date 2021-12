Naked de reponsa

A Gladius 650 é uma naked com visual arrojado e potência e torque de sobra. Lançada no ano passado no mercado brasileiro, a moto da japonesa Suzuki começou a ser produzida em 2009 no mundo e atualmente faz frente à Kawasaki ER-6n. Seu conjunto motriz gera bons 72 cv (8.400 rpm) e 6,52 kgfm (6.400 giros), auxiliado pelo câmbio de seis marchas.

Nada como valorizar a tradição do seu motor V-Twin de 90 graus para se garantir no segmento - com modelos como a Yamaha XJ6, Honda CB600 e a Kasinski Mirage 650. A nova Gladius 650 usa o mesmo motor da Mirage 650 - com 10 cavalos a menos - e da irmã V Strom 650. Na Bahia, sai por a partir de R$ 28.400.

O modelo tem pegada para viagens mais longas, mas é facilmente "domada" no uso urbano. Segundo o motociclista Oswaldo Meron, consultor de duas rodas há 40 anos do Jornal A TARDE, a Gladius 650 tem uma boa ciclística, com um guidão ajustado para todo tipo de estatura e suspensão reforçada.

A Suzuki instalou um garfo telescópico convencional de 124 mm de curso e balança traseira, mono-amortecida, de 129 mm. Ambas com regulagem na pré-carga. Pesando 202 kg, a Gladius 650 tem uma posição elevada para pilotagem, graças ao guidão em formato tubular que oferece ergonomia para garantir conforto e um posicionamento adequado das pernas nas pedaleiras e do piloto no assento.

Meron elogiou as facilidades de manobras na Gladius e diz que o assento poderia ser mais macio para garantir maior conforto em viagens.

A Gladius 650 tem partida elétrica e o motor de 72 cavalos é alimentado por um moderno sistema de injeção eletrônica. O consultor Oswaldo Meron explica ainda que o motor V-Twin tem sistema DOHC, com refrigeração líquida, e transmite um rodar macio com torque sentido até em marchas de velocidades, como a quarta, saindo com força e garantindo assim as retomadas.

A moto da Suzuki tem pneus de uso misto e não oferece nem como opcional o sistema de freios ABS, item disponível na rival ER-6n, da japonesa Kawasaki.

A Gladius 650 foi emprestada pela revenda Guimarães Motos

