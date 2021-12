Um passeio por uma estrada decente e um pouco de imaginação e dá para imaginar o VW T Cross TSI 1.0 na palma da mão. Começa pelo câmbio mecânico, algo raro neste mar de SUVs com câmbios automáticos de diferentes matizes, e passa pelo comportamento dinâmico, que transmite uma boa sensação de estabilidade. Já o preço básico de R$ 84.990 é interessante na comparação com os concorrentes. Esse valor fica aquém da média de valores praticados e ganha respeito quando se nota a economia de combustível proporcionada pelo motor 1.0 turbo. Em uma viagem de 400 quilômetros, andando a uma velocidade média em torno de 110 km/h reais e com ar-condicionado ligado, foi possível registrar consumo na faixa de 14 km/l, usando gasolina.

Bem verdade que o veículo avaliado por A TARDE Autos não tem o requinte da versão top de linha do T Cross, a High Line 1.4, opção que demandaria um investimento cerca de 40% maior. Para um SUV de entrada, porém, o TSI 1.0 mecânico é bastante aceitável, ainda que mereça algumas melhoradinhas: saídas de ar-condicionado e portas USB no compartimento traseiro são as mais gritantes. Aliás, essa parte do habitáculo é extremamente espaçosa e confortável, até para quem chega perto do 1,90 m de altura e tem peso proporcional. Trata-se de um diferencial "volumoso" em relação a rivais, como, por exemplo, o Nissan Kicks, e comparável com o espaçoso, mas não tão ágil Renault Captur. No que diz respeito ao porta-malas, podem-se levar 373 litros sem qualquer alteração nos bancos traseiros rebatíveis.

Bancos

Também é verdade que os bancos da linha VW são normalmente mais duros que o normal e que a linha de cintura dos carros da VW, mais alta que o normal, gera aquela sensação equivocada de sentar num banco afundado. Tudo isso junto e misturado, quem sai melhor é o motorista, cujo assento tem regulagem de altura de curso amplo, enquanto o volante de arco inferior achatado pode ser regulado em profundidade e altura; tais variantes permitem encontrar uma posição confortável para conduzir. Os comandos estão localizados em pontos de fácil acesso, a começar pelos acionadores dos vidros elétricos das quatro portas e da regulagem dos retrovisores externos situados no descansa-braço esquerdo.

Comando dos faróis

Outra característica da marca é o comando dos faróis, uma chave de movimento giratório, situado no canto inferior esquerdo do painel; em uma comparação livre, mais ou menos onde fica a chave de ignição dos modelos da Porsche. Ainda do lado esquerdo, mas na haste central do volante, os comandos de som e definição da tela central do cluster (outrora item conhecido como painel de instrumentos). Nessa tela podem-se checar informações variadas, como consumo médio e parcial, quilometragem percorrida, condições gerais do carro e acesso ao telefone.

Comunicação com celular, aliás, é outro ponto de destaque: o espelhamento com sistemas Android e IOS é dos mais fáceis e há um prático suporte para celular no topo do painel. Como nem tudo é perfeito, a porta USB desse suporte fica um tanto escondida e corre-se o risco de danificar o cabo na operação de encaixe e desencaixe. Uma segunda porta USB está situada no painel, logo abaixo da tela multimídia.

Empolgante

Dinamicamente o T-Cross 1.0 TSI com transmissão mecânica deixa uma sensação agradável, empolgante, de quem comanda os 116 cv (gasolina)/128 cv (etanol) produzidos a 5.500 rpm pelo pequeno motor EA211 R3 TSI de três cilindros e 12 válvulas. O torque de 20,4 kgfm (de 2.000 rpm até 3.500 rpm) é bem aproveitado pelo câmbio de seis marchas com engates precisos e curtos. Os 184 km/h de velocidade máxima é um índice bastante bom para o porte do carro, cuja direção de assistência elétrica com apenas três voltas de batente a batente ajuda bem nas manobras e oferece compensação que a torna mais direta na medida em que a velocidade aumenta.

