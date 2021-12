Na Argentina, nova Spin exibe suas formas

Prevista para chegar em 05 de julho, a nova Chevrolet Spin foi flagrada pelo site argentino TN Autos, durante a gravação de um comercial nesta quinta-feira.

A GM não divulga qualquer novidade além do teaser onde mostrou o recorte da dianteira onde a minivan exibe os farois e a grade inspirados no Cobalt mas também no SUV Equinox.

O visual revela que a Spin mudará para melhor além da dianteira. Terá uma traseira mais convencional com lanternas puxadas para a lateral, novas rodas, e no caso da versão flagrada, a Activ, terá além de sete lugares como opção, selará o fim do estepe preso à tampa do porta-malas.

O motor não deve qualquer novidade: será o velho SPE/4 1.8 Flex, que rende 105cv. Como estratégia de posicionar produtos únicos para o Mercosul, a GM deverá divulgar que o motor apesar de antiquado será apto a andar com qualquer mistura de combustíveis disponíveis nos países do bloco: desde gasolina pura, passando pela gasolina brasileira com 27% de etanol e também o etanol puro.

Mesmo sem avançar com uma nova geração, a Chevrolet Spin é uma das sobreviventes minivans que faz sucesso tanto como modelo familiar como de transporte. Nós mostramos nestevídeo algumas destas vantagens dos modelos familiares que abriram mão de serem um SUV para um veículo mais tradicional.

Nenhuma destas informações, no entanto, são confirmadas pela General Motors do Brasil.

