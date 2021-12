Mustang SUV? A Tarde Autos responde

No início da semana a Ford divulgou um teaser com imagens de um novo SUV elétrico que será apresentado oficialmente até 2020. Na prática a VW tem dois anos e três meses para isso.

Mas afinal, a Ford vai lançar um modelo SUV inspirado no Mustang? A resposta é, sim!. Seguindo a Chevrolet que recentemente divulgou imagens da nova Blazer, inspirada no Camaro, a Ford foi pelo mesmo caminho. A princípio o carro se chamaria Mach 1, nome usado em uma icônica versão do Mustang, mas segundo a imprensa norteamericana o nome vai mudar para uma outra alternativa ainda não divulgada.

No início do ano a Ford divulgou um investimento de US$ 11 bilhões para ampliar a linha de híbridos e elétricos. Com isso, o novo SUV será elétrico e não terá somente o visual inspirado no Mustang, como também sua aerodinâmica.

O novo SUV terá visual esportivo e um novo motor para encarar seus principais concorrentes: Jaguar E-Pace, Tesla Model X, Mercedes EQC e Audi e-tron. Falando em Tesla, esse exercício das montadoras tradicionais é justamente oferecer um produto premium para conter o Tesla crossover elétrico.

Segundo a Ford, o futuro SUV terá autonomia para rodar 480km com uma recarga suficiente para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, número superior ao recém lançado Mercedes-Benz EQC.

adblock ativo