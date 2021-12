Mustang Shelby GT500 2013 ganha versão especial

O Ford Mustang Shelby GT500 2013 ganhou um modelo especial, o "Super Snake". Ele conta com novos detalhes no design, opção de cores e carroceria cupê ou conversível. Segundo a montadora, é o carro mais potente que a Shelby American já produziu em seus 50 anos de história, com 671 cavalos, ou opcional de 862 cv.

O pacote do "Super Snake" possui transmissão manual de seis velocidades, pacote especial de suspensão, pacote de resfriamento com novo radiador, trocador de calor e tanques de alumínio, escapamento Shelby/Borla, freios Wildwood com seis pistões dianteiros e quatro pistões traseiros, dutos de resfriamento dos freios dianteiros e supercharger opcional.

O exterior conta com novas rodas em preto acetinado ou prata metálico brilhante, faixas em prata ou azul combinando com as cores da carroceria, rodas Shelby de 20 polegadas com pneus de alta performance, opção de pneus com largura de 13 polegadas, como a versão especial criada recentemente junto com a Ford em tributo a Carroll Shelby, além de capô em fibra de vidro e assinatura Shelby nas faixas, emblemas e letras na tampa do porta-malas.

A cabine vem com a assinatura Shelby bordada nos apoios de cabeça e tapetes, e pode ser escolhida com revestimento de couro em dois tons.

O Ford Mustang Shelby GT500 2013 Super Snake só está disponível nos Estados Unidos em versão limitada de 500 unidades.

