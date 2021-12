Mustang 2019 tem nova cor e som premium

Apresentado oficialmente no Salão do Automóvel de São Paulo, chega ao Brasil a linha 2019 do Ford Mustang. As principais novidades ficam por conta do sistema de som Bang & Olufsen e nova pintura para o carro na tonalidade Azul Indianápolis. O preço não foi alterado: R$ 315.900, lembrando que o muscle-car é comercializado apenas na versão GT Premium no mercado brasileiro. O Mustang tem 90% do segmento de esportivos premium no país com 897 unidades vendidas até o mês de outubro deste ano.

O Mustang 2019 chega equipado com mesmos equipamentos de sua versão anterior; faróis de LED, rodas de 19 polegadas, bancos esportivos de couro com aquecimento e refrigeração, cluster de 12” configurável, central multimídia SYNC 3, suspensão adaptativa MagneRide, freios Brembo e sete modos de direção.

No quesito segurança o muscle-car da Ford traz piloto automático adaptativo, alerta de colisão com assistente de frenagem de emergência, detecção de pedestres, sistema de permanência em faixa com detecção de fadiga, oito airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré e monitoramento de pressão dos pneus.

Por fim, o modelo continua equipado com o já conhecido motor V8 5.0 e 466cv e câmbio automático de dez velocidades, o mesmo do seu concorrente direto Chevrolet Camaro. O Modelo da Ford, ainda é equipado com sistema de válvula ativa do escapamento com modos Normal, Esportivo, Pista e Silencioso.

