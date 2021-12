A Ford fez uma surpresa para apresentar o Mustang 2018. Usou o astro Dwayane Johnson para entregar a premiação "Ford Go Further" e homenagear Marlene Rodriguez, primeira mulher condecorada com a Ordem Militar do Coração Roxo. Johnson, mais conhecido como The Rock, surgiu nas filmagens da entrega do prêmio e presenteou a militar com o novo Mustang, modelo que só será vendido em março nos Estados Unidos.

Esta foi a primeira aparição do Mustang 2018. Até então as novas linhas do esportivo da Ford eram desconhecidas. A militar Marlene Rodriguez, primeira mulher condecorada com a Ordem Militar do Coração Roxo, ganhou um Mustang GT.

O Ford Mustang 2018 está de visual novo na dianteira e na traseira. Entre as novidades, estão os novos motores V8 5.0 e 2.3 EcoBoost, que gera 441 cavalos de potência. O esportivo incorpora ainda inédita transmissão automática de 10 marchas, nova tecnologia de suspensão MagneRide e um painel de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas.

Marlene Rodriguez foi convidada a receber o prêmio Ford Go Further e a contar um pouco sobre a Military Warriors Support Foundation, uma organização sem fins lucrativos que apoia ex-combatentes e suas familias. Durante a entrevista, Marlene foi surpreendida pelo ator e lutador Dwayne Johnson, que entregou a ela uma das primeiras unidades do novo Mustang. O esportivo Mustang está em sua primeira geração global e o Brasil vai fazer parte da lista de 140 países que terão o veículo à venda. O Mustang GT teve alteração na grade, para-choques, faróis, capô e nas lanternas traseiras, que agora contam com iluminação em LED.

*Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

*Lívia Oliveira Mustang 2018 surge para o mundo

