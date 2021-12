Mulheres tiram dúvidas sobre mecânica em curso gratuito

Mulheres tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre o funcionamento do motor, o uso do óleo, aditivo, gasolina e até receberam orientações de como gastar menos com o veículo. Em curso de mecânica para o público feminino ministrado pelo especialista em engenharia automotiva Gildson Santas, agitou o auditório do Salvador Shopping está manhã.

O evento foi proporcionado pelo centro automotivo Boxcarshop e, teve a participação do Major Luide Souza, especialista em legislação de trânsito da Polícia Militar, da engenheira automotiva Mirela Boery e da apresentadora Patrícia Narriman, do Metrópole Autos, da Rádio Metrópole FM, que inclusive transmitiu o programa ao vivo de lá do auditório.

Claúdio Carneiro, gestor da Boxcarshop, contou que se surpreendeu com a quantidade de inscrições. “A quantidade de inscritas superou a capacidade do auditório, o que confirma essa necessidade feminina de entender mais sobre o seu veículo e evitar ser enganada por mecânicos de confiança duvidosa ou até mesmo por frentistas na hora de abastecer”, explicou, Carneiro, que anunciou nova edição do curso no próximo sábado (25/03), devido à grande procura nesta turma.

A microemprendedora Andreia Ferreira adorou a iniciativa de um curso gratuito para mulheres. “Nós mulheres precisamos de oportunidades como essa para entender melhor o carro, porque sabemos que ter um veículo não é apenas ligar e dirigir, que é preciso ter independência para verificar o nível óleo ou do líquido de arrefecimento, sem ser enganada por ninguém”, comentou.

Mulheres de todas as idades e diferentes profissões marcaram presença. Elas aproveitaram o evento para tirar dúvidas e desfazer mitos comuns, a exemplo do tipo de combustível mais adequado ou o óleo do motor. “É recomendado utilizar a gasolina aditivada. Já o óleo do motor, deve ser comprado de acordo com as especificações do manual do proprietário”, ensinou Gildson Dantas.

De acordo com Gildson, as dúvidas sobre cuidados, procedimentos e como economizar com o carro são frequentes e muitos são os mitos no segmento de manutenção veicular. “Os questionamentos estavam dentro do que eu esperava e com certeza depois do curso as mulheres vão está mais preparadas quando se deparar com um profissional de manutenção inescrupuloso”, esclareceu Dantas.

A aposentada Olga Craveiro, falou que se inscreveu no curso com a expectativa de entender mais os ruídos do veículo. “Tenho interesse em saber dar os primeiros socorros para meu carro, sem precisar está pedindo sempre a algum homem para verificar as coisas do meu carro. É importante ter uma noção do que aquele ruído que o veículo apresenta quer dizer até para não ser enganada quando levar ao mecânico”, contou.

Já a estudante Lícia Cardoso, adiantou que estava cansada de ir ao mecânico e não entender o porquê de preços tão carros das peças e da mão de obra. “Muitas peças apresentadas no curso eu nem sabia para que servia. Agora acredito que vou ter mais autonomia de entender algumas coisas quando for ao mecânico e vou conseguir perceber em algumas situações se ele está agindo de má fé”, garantiu Lícia.

*Sob supervisão do editor Marcos Casé

adblock ativo