Mulheres ao volante no Rallye do Batom 2012

Nada de marmanjo ao volante. Quem domina os veículos 4x4 são as mulheres no mais tradicional rallye da Bahia. As trilhas serão invadidas pelas mulheres, multas delas com trajes na cor rosa e devidamente maquiadas, na 20ª edição do Rallye do Batom, que ocorre no dia 29 de setembro, com largada programada para o Jardim de Alah, na orla de Salvador.

O rallye do Batom é uma prova de regularidade. Então, nada de correria e, na prática, nem sempre quem chega em primeiro lugar é realmente o grande vencedor, ou melhor, vencedora.

A prova é para quem enfrenta os desafios da trilha corajosamente, sem perder o humor e a elegância, e acontece ininterruptamente desde 2003. Na etapa do ano passado, foram cerca de 600 participantes, contando com os Zequinhas (caronas), homens que são convidados para participar da prova. Ao volante, vale apenas mulher.

Para participar do Rallye do Batom 2012, o competidor precisa doar 40 quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal, fubá, farinha e milho de pipoca) e pagar R$ 50 (pelo GPS), em todas as categorias. Existem apenas 100 vagas para Zequinha (nome dado aos integrantes da equipe que ficam no banco traseiro), são permitidos no máximo dois por veículo.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.rallyedobatom.com.br. A 20ª Edição do Rallye do Batom tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Sudesb, FazAtleta e a Petrobahia, a empresa que mais patrocina o esporte baiano. O evento conta com o apoio do Catussaba Resort Hotel, Shopping Iguatemi, Prefeitura do Salvador e da Chevrolet.

