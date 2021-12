Muito além do visual off-road

A EcoSport tenta, desde o seu relançamento em 2017, posições mais altas no ranking dos SUVs mais vendidos. Ofuscada por produtos como Jeep Renegade, Nissan Kicks, Renault Duster e mais recentemente Honda WRV e HRV e Renault Captur e Hyundai Creta, ela está longe do topo da lista, mas tem avançado pouco a pouco. De olho em todos os segmentos, a nova versão Storm traz um item que faz falta nesse perfil de veículo: a tração integral.

Mas não só isso. O visual também tem que conquistar. Assim, A TARDE testou a EcoSport Storm na proporção de 80% em percurso urbano e 20% em piso off-road. O resultado é um veículo de uso misto útil tanto para espelhos d’água, valentia para enfrentar pisos de cascalho solto e areia sem abrir mão das características versáteis do carro. Aliás, a tração integral não tem qualquer controle, pois todo o trabalho é feito por uma central eletrônica independentemente da ação do motorista.

Motor e câmbio são eficientes

Com motor 2.0 Duratec Direct Flex equipado com injeção direta de combustível, desenvolve 176 cv de potência e 22,5 kgf.m de torque máximo. O câmbio automático desta versão não é o Powershift, mas o mesmo usado nos modelos maiores da marca, que é bem preciso e silencioso. O consumo médio, considerando esse perfil de condução, não é animador: 8,2 km/litro combinando estrada e cidade, usando gasolina, e 6,2 km/litro com etanol.

A suspensão elevada em 176 mm também foi recalibrada para a versão Storm, com destaque para a traseira independente e multilink. Se o espaço traseiro não é dos melhores, ao menos há muito mais conforto que a suspensão por eixo de torção, usada inclusive nas versões mais baratas da Eco. Os pneus comuns também poderiam ser do tipo misto, para combinar com suas belas rodas na cor preta.

Destaque para o interior que conta com detalhes em laranja acetinado que, apesar do tom, não cansam o visual. O painel emborrachado e a boa montagem dos itens internos merecem elogios. A Storm também traz requintes como o bom kit multimídia de uso intuitivo, alto-falantes Sony, mas peca em detalhes como o freio traseiro a tambor.

Veredito

Se o consumidor mora na cidade e gosta de visitar o litoral ou um sítio no final de semana, a EcoSport Storm vai lhe cair como uma luva, exceto para quem não quer chamar a atenção. Afinal, com tantos adesivos e detalhes visuais, é fácil perceber que ela está chegando. A falta de espaço traseiro pode incomodar quem precisa levar cinco pessoas a bordo dela, mas o conforto compensa. Em um teste de cerca de 700 km, ela mostrou que a tração integral pode ser algo simples e intuitivo. O preço de R$ 99,9 mil pode assustar, mas, ao considerar este item importante, não há nada no segmento que se compare a ela. Se o nobre leitor sente falta de um 4x4 e pode pagar R$ 3.140 a mais do que uma EcoSport Titanium, a Storm vai atender com exatidão.

