Motos Honda CB 300R e XRE 300 recebem versão flex

Depois das motos Biz 125, CG 150 Fan, CG 150 Titan e NXR 150 Bros ganharem versão flex, a Honda anuncia a chegada de mais dois modelos bicombustíveis: a CB 300R e a XRE 300, que também receberam mudanças no design.

Sucesso no País, as motocicletas flex da Honda já somaram mais de 2 milhões de unidades produzidas desde 2009, quando chegou a CG 150 Titan Mix.

Tanto a XRE 300 quanto a CB 300 R são equipadas com bloco DOHC (Double Over Head Camshaft), de 291,6 cm3, monocilíndrico e de quatro tempos. A primeira desenvolve potência máxima de 26,1 cavalos (7.500 rpm) e torque 2,81 kgf.m (6.500 rpm) com gasolina e 26,3 cavalos (7.500 rpm) e 2,85 kgf.m (6.500 rpm) com etanol.

Já a CB 300 R gera potência de 26,53 cv (7.500 rpm) e torque de 2,82 kgf.m (6.500 rpm) com gasolina e 26,73 cv (7.500 rpm) e 2,86 kgf.m (6.500 rpm), respectivamente, com etanol.

Mudanças

Entre as novidades da CB 300 R, estão o defletor na lateral integrado à carenagem e localizado próximo ao tanque de combustível, lanterna traseira exclusiva e rabeta curta e afilada. Com assento em dois níveis, a moto garante conforto para o piloto e o passageiro.

No painel, há um tacômetro analógico e display digital com com velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador de nível de combustível, luzes indicadoras de injeção eletrônica, neutro, farol alto e sinalizadores de direção.

O modelo traz também uma nova luz indicadora que acende quando há grande concentração de etanol (álcool) no tanque e temperatura ambiente abaixo de 15ºC no momento da partida, que indicará uma possível dificuldade de partida a frio do motor. Quando o motor for aquecido, a luz irá ser apagada.

No caso da XRE 300, a novidade fica por conta da carenagem interna integrada com o para-lama principal, que oferece proteção maior contra respingos. Além disso, a carenagem tem acabamento preto texturizado, que dá maior resistência a riscos.

O painel é completo e completamente digital, com marcadores de combustível, tacômetro, velocímetro, hodômetro total e parcial, injeção eletrônica, piscas, farol alto e neutro e a nova luz indicadora do sistema Flex.

A capacidade do tanque de combustível foi aumentada, passando para 13,4 litros. No sistema de segurança, shutter-key (fechadura adicional acionada com chave sextavada e combinações magnéticas) e comb-lock (trava do guidão combinada à chave de ignição).

A CB 300R está disponível nas cores preta, vermelha metálica e amarela, com garantia de um ano sem limite de quilometragem. O modelo novo custa R$ 12.490 e a antiga, ainda no estoque em algumas concessionárias, tem valor de R$ 11.700.

A XRE 300 na versão mais velha está fora de estoque em várias lojas. Já a versão 2013 é vendida nas colorações preta, vermelha metálica e branca, com a mesma garantia, pelo preço de R$ 14.990.

