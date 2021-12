Motos BMW ganham novas configurações no Brasil

A BMW Motorrad, a divisão de motos do grupo alemão, ampliou seu número de motos com novas configurações no Brasil. As "estlizadas" da vez são os modelos R 1200 GS e F 800 R. A BMW R 1200 GS agora passa a contar com o pacote Sport, que tem motor de 2 cilindros com potência de 125 hp e torque de 125 Nm, além de itens de série como manoplas aquecidas com protetor de mão, controle de pressão dos pneus (RDC), freios ABS e detalhes como protetor de escapamento cromado.

Já a F 800 R ganhou versão Ride que mantém seus principais atributos, como motor 2 cilindros em linha com potência de 90 hp e torque de 86 Nm, câmbio de seis marchas, rodas em alumínio 17 polegadas, freios ABS e piscas em LED. As versões serão produzidas na unidade da BMW Motorrad de Manaus (AM).

A produção na fábrica de Manaus torna as motos mais acessíveis aos admirados brasileiros, que passam a contar com mais opções feitas em solo nacional, com a mesma qualidade das motocicletas BMW feitas na Alemanha.

Com indefinição da revenda em Salvador (a marca negocia com o Grupo GNC, que comercializa carros BMW na capital baiana), as motos da marca alemã chegam ao mercado com valores já definidos. A BMW R 1200 GS sai por R$ 60.900. A F 800 R Ride custa R$ 33.900. O plano de financiamento BMW Select, oferecido pelo BMW Group Serviços Financeiros, posiciona a BMW F 800 R Ride com entrada de R$ 12.750 e 24 parcelas mensais de R$ 499,00. No caso da BMW R 1200 GS Sport, o valor da entrada é de R$ 24.250 e as parcelas mensais são de R$ 799.

