Motorzinho bom do March nacional

O motor de três cilindros chegou para ficar. Com baixo consumo de combustível e redução de emissão de poluentes, o propulsor ainda cumpre as exigências do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, intitulado Inovar-Auto. A enxurrada da tecnologia de três cilindros é grande. Entre os carros moderninhos, estão o Volkswagen up!, o Hyundai HB20 e o Ford Ka, todos produzidos em solo brasileiro. E ainda há os modelos importados, como o Kia Picanto. A japonesa Nissan abriu sua fábrica em Resende (Rio de Janeiro) para produzir a dupla March e Versa, ambos com a opção do motor 1.0 de três cilindros.

Classiautos rodou pelas ruas de Salvador com a versão top da motorização 1.0 do March, a SV, que tem preço sugerido de R$ 40.990. O motor 1.0, de três cilindros, entrega 77 cavalos e 10 kgfm de torque, tanto com gasolina quanto com etanol. O propulsor chegou para substituir o antigo 1.0 16V, de quatro cilindros, fabricado pela parceira Renault. Batizado de HR10, o motor deriva do bloco HR12 europeu e, para diminuir a capacidade cúbica, a montadora cortou o curso do pistão.

O hatch lançado em fevereiro deste ano mostrou ter um propulsor 1.0 que surpreende no quesito economia, um ponto fortíssimo em tempos de preços altos dos combustíveis. Assim, o hatch March anda bem e é uma boa opção para o meio urbano. Apesar de ter apenas 77 cv a Nissan oferece no novo March uma faixa de torque maior de 2.000 rpm a 4.000 rpm, ideal para quem não gosta de ficar trocando de marcha a toda hora.

A marca japonesa equipa o March nacional com um pacote justo de itens em todas as versões. Para auxiliar na condução, o hatch traz uma direção elétrica levíssima, que se sai bem na hora de realizar as manobras do dia-a-dia. O câmbio manual é de cinco marchas, com engates precisos para garantir o bom rendimento. O carro tem dimensões compactas - são apenas 3.83 m de comprimento, 1,70 m de largura e 2,45 m de entre-eixos e, por conta disso, o hatch pequeno cabe fácil nas vagas. Na cabine, há algumas mudanças, como nas saídas de ar, volante e tecidos dos bancos. Há espaço para acomodar quatro pessoas e o porta-malas tem capacidade para 265 litros.

Por dentro, o carro segue o protocolo e traz itens e acabamento simples compatíveis aos R$ 40 mil estipulados pela marca. O modelo testado tem, de série, ar-condicionado, volante e banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo, vidros e travas elétricos, rodas de liga leve de 15 polegadas, rádio com entrada para iPod e USB e CD/MP3 que podem ter as funções controladas pelo motoristas através de botões no volante, além de faróis e lanterna de neblina, freios ABS e air bag duplo.

Entre as variantes do New March, estão as configurações de entrada 1.0 Conforto, com preço a partir de R$ 35.990, e a intermediaria 1.0 S - que sai por R$ 37.990. Ambas são equipadas com ar-condicionado, computador de bordo, rodas de 14" e direção elétrica progressivamente assistida.

