Volkswagen Golf chega a partir de R$ 67.990

O mercado de hatchs médios no Brasil ganha em setembro um concorrente de peso: o Golf Geração 7. O modelo da Volkswagen, que inicialmente será importado da Alemanha e futuramente produzido em São José dos Pinhais (PR), chega ao País no dia 27 em duas versões - a Highline 1.4 TSI turbo de 140 cavalos e a esportiva GTI 2.0 turbo de 220 cavalos - e sete diferentes pacotes de equipamentos e segurança.

O veículo custa entre R$ 67.990 e R$ 125.990, com todos os atributos para brigar pela liderança do segmento. A configuração de entrada é a Highline 1.4 Turbo (140 cv) com transmissão manual de seis velocidades.

O preço pode aumentar com três outras opções: Elegance, que sai por R$ 72.990, e oferece o sistema de seleção de perfil de condução; Exclusive (R$ 82.990), que conta com faróis bixenônio com luz de condução diurna em LED e banco de couro; e Premium (R$ 92.990), que traz banco de motorista com ajuste elétrico e o detector de fadiga.

A tão desejada versão GTI tem motor 2.0 turbo e é equipada com câmbio automatizado de 6 marchas. Sai por R$ 94.990 e já entrega um pacote cheio de equipamentos. O visual conta com emblema GTI e itens exclusivos, como o revestimento de couro e ajuste elétrico para o banco do motorista.

No exterior, traz ainda pinças de freios na cor vermelha e lanternas traseiras com iluminação em LED. Também de série as novas rodas de liga leve aro 17".

Há opcionais e pacotes de itens, elevando o preço até R$ 125.990. Entre os itens, teto solar elétrico (R$ 4.500), sistema de entretenimento e conectividade com rádio, DVD, tela de 8 polegadas sensível ao toque e HD de 60 GB (R$ 6.730) e assistente de estacionamento com câmera de ré (R$ 3.730).

As duas versões do novo Golf trazem ainda de série sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois do tipo cortina e um de joelho para o motorista), controle eletrônico de estabilidade (ESC), freios ABS, o novo sistema infotainment com rádio e sistema de navegação sensível o toque, alerta de pressão dos pneus e freio de estacionamento com a função Auto Hold (que segura o carro por alguns segundos durante partidas em aclives).

