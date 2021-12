Veja cinco hatches do Salão de Frankfurt 2015

O mundo - inclusive o Brasil - dedica o 22 de setembro como World Car Free Day, o chamado Dia Mundial sem Carro. Faça tudo para andar de transporte público ou mesmo de bicicleta, dispensando assim o uso do automóvel. O Salão de Frankfurt, que prossegue até o próximo domingo, ainda está em evidência e, por por conta do maior evento automotivo do mundo, nada como elencar cinco hatches que rodam nas ruas dos países europeus.

Confira o Top 5 dos haches em Frankfurt 2015

1. Volkswagen Golf - Modelo campeão de vendas na Alemanha e ícone de esportividade, o Golf ganhou uma edição especial em homenagem aos 40 anos da linha GTi, chamada de Clubsport. Aproveitou também para mostrar o Golf Cabriolet e um conceito Golf GTE Sport com direito a portas que se abrem ao estilo tesoura. O Golf GTE Sport vem equipado com três motores e tração integral. O "coração" combina um quatro cilindros 1.6 TSI de 299 cavalos a dois propulsores elétricos, gerando 115 cavalos. Juntos são 414 cavalos de potência e brutais 68,3 kgfm de torque.

2. Opel Astra - A nova geração do Astra valoriza ainda mais o design e o pacote de equipamentos ofertado. Sob o capô, a Opel, subsidiária da GM na Europa, inclui motores a gasolina de até 200 cv. Em Frankfurt, a grande a novidade é o motor 1.4 turbo a gasolina de 145 cv e 25,5 mkgf. O carro diminui de tamanho, ficando 20 mm menor no entre-eixos (e de 50 mm no comprimento). No entanto, a marca garante que há 35 mm a mais para as pernas dos passageiros no banco traseiro. Há ainda faróis de LED adaptativos e sistema multimídia com Android Auto e Carplay, da Apple.

3. Renault Megane - O hatch francês traz semelhanças com o novo sedã Talisman. O Megane briga direto com o Golf e o 308. No Salão, a Renault valorizou a versão mais equipada com direito a rodas de 18 polegadas e duas saídas cromadas do sistema de escapamento. Na Europa, o hatch chega com a opção de seis motores (três a diesel com 90, 110 e 130 cavalos de potência e três motores a gasolina com 100, 130, 205 cavalos0, acoplados a duas opções de câmbio: uma transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades e outra de sete velocidades.

4. Honda Civic - O hatch Civic é pouco conhecido no Brasil. Nos países da Europa, o modelo ainda tem vida discreta. No entanto, a Honda aposta no modelo e mostra uma versão com visual bem agressivo no Salão de Frankfurt. A linha de motores é pequena (são três opções apenas, dois a gasolina, um 1.4 de 100 cavalos de potência e um 1.8, de 140 cv. A terceira via é a turbodiesel 2.2, com 150 cv e câmbio manual de seis marchas.

5. DS4 Crossback - A francesa Citroen oficializou a marca DS no mundo. É a divisão de carros com visual mais esportivo e pegada mais para o luxo. Assim, o DS4 ganhou uma cara mais de crossover na versão Crossback. Destaque para os motores - um 1.2 turbo com injeção direta de gasolina, da nova família Pure Tech. O propulsor é um três cilindros com baixa emissão depoluentes. Gera 131 cv a 5.500 rpm e 23,4 kgfm, auxiliado pelo câmbio manual de seis velocidades. Traz ainda motores turbo THP, de 165 cv e de 21'2 cv. O câmbio é automático de seis velocidades e há tecnologia start-stop.

